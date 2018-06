Rastloser Einsatz für die Kranken

Der Luxemburger Arzt Georges Rodesch hat am Freitag den französischen Verdienstorden der „Légion d’honneur“ erhalten. Eine Auszeichnung für seine international anerkannte Arbeit als Neuroradiologe.

von Christine Longin



Das Bild, das Georges Rodesch auf seinem Computer zeigt, sieht für den Laien aus wie eine schwarz-weiße Landkarte mit einem großen See in der Mitte. Doch es ist das Gehirn eines Säuglings mit einer Gefäßfehlbildung, die der Neuroradiologe erfolgreich behandelt hat. Eingriffe wie dieser haben den groß gewachsenen Luxemburger mit den dichten grauen Haaren in der ganzen Welt bekannt gemacht. Am Freitag wurde der 60-Jährige dafür in die französische Ehrenlegion aufgenommen.

„Meine Rede ist schon fertig“, meint Rodesch als wir ihn einige Tage vorab treffen ...