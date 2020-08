Die Hochschule des Großherzogtums positioniert sich innerhalb der Ränge 601-700 von mehr als 2.000 akademischen Bildungseinrichtungen weltweit.

Ranking: Universität Luxemburg schafft Sprung in Top 700

Nathalie RODEN Die Hochschule des Großherzogtums positioniert sich innerhalb der Ränge 601-700 von mehr als 2.000 akademischen Bildungseinrichtungen weltweit.

Die Universität Luxemburg reiht sich in einem aktuellen akademischen Ranking der 1.000 besten Universitäten der Welt innerhalb der Plätze 601-700 ein. Dies gab die Hochschule am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Ziel der Rangliste, die jedes Jahr von der Beratungsfirma ShanghaiRanking veröffentlicht wird, sei es, die Qualität der Lehre, die Qualität der Forschung sowie die Wirkung einer Institution anhand verschiedener Kriterien wie Publikationen, Zitierungen und Auszeichnungen zu ermitteln. Mehr als 2.000 akademische Bildungsstätten seien im Hinblick auf diese Punkte geprüft worden. Nur die Top 1.000 wurden schließlich veröffentlicht.

Uni Luxemburg belegt Rang zwölf in weltweitem Ranking In der Liste der besten "jungen Universitäten" belegt die Universität Luxemburg weltweit den zwölften Platz.

Für die Universität Luxemburg ist es ein Sprung nach vorne: 2019 musste sie sich mit einem Platz innerhalb der Ränge 701-800 zufriedengeben.

Im aktuellen „Times Higher Education“-Ranking, das ausschließlich Universitäten berücksichtigt, die vor weniger als 50 Jahren gegründet wurden, belegt die Universität Luxemburg Platz 12.

Alle aktuellen Rankings der Universität Luxemburg finden Sie hier.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.