Der Moderator und Schauspieler über seine neue Haustier-Ratgebershow, einen Mops namens Twiggy, Promitratsch und den Mangel an interessanten queeren Fernsehrollen.

Panorama 5 Min.

„Die Haustierprofis“

Ralph Morgenstern: „Ich würde gerne eine schwule Hauptrolle spielen“

Der Moderator und Schauspieler über seine neue Haustier-Ratgebershow, einen Mops namens Twiggy, Promitratsch und den Mangel an interessanten queeren Fernsehrollen.

Interview: Cornelia Wystrichowski

Jahrelang war er im Fernsehen der Tratschonkel der Nation, zuletzt hat sich Ralph Morgenstern aber lieber seiner Karriere als Theaterschauspieler gewidmet. Jetzt gibt der 66-Jährige sein Comeback als TV-Moderator: In der neuen Ratgebersendung „Die Haustierprofis“ (ab 12. Juni um 14.10 Uhr in der ARD) bekommen Menschen mit kranken oder verhaltensauffälligen Tieren Tipps von Fachleuten.

Ralph Morgenstern, früher waren Sie im Fernsehen jahrelang Deutschlands führender Societyexperte, jetzt präsentieren Sie die neue Sendereihe „Die Haustierprofis“. Wie kam es dazu?

Ich bin ein großer Tierfreund und setze mich engagiert dafür ein, dass Tiere mehr Rechte bekommen. Deshalb habe ich bei diesem schönen Sendekonzept auch laut „Hier!“ geschrien. (lacht) Bei den „Haustierprofis“ geht es darum, sich mit Tieren auseinanderzusetzen, sich ihre Bedürfnisse klarzumachen und Mensch und Tier im täglichen Miteinander zu helfen. Tiere haben eine Seele und sind uns ähnlicher, als viele Menschen denken.

Verzichten Sie denn auch auf Fleischkonsum?

Ich bin auf dem Land groß geworden, die Familie meiner Mutter hatte Bauernhöfe. Dadurch war es unausweichlich, dass ich als Kind beim Schlachten dabei war und von Anfang an wusste: Wenn ich Fleisch essen möchte, wächst das nicht in der Tiefkühltruhe im Supermarkt, sondern ein Tier muss dafür sterben. Dadurch habe ich eine bewusste Einstellung zum Fleischkonsum, esse kein Fleisch aus Massentierhaltung. Aber ich gebe zu, ich bin ein großer Freund der Salami.

Ich hatte eine Goldknie-Vogelspinne auf der Hand, das fühlte sich an, als würde lebendiger Pfeifenputzerdraht auf der Hand herumlaufen.

Haben Sie selbst ein Haustier?

Mein erstes eigenes Haustier war ein Hund. Davor gab es zwar schon einen Familien-Wellensittich, der stand aber immer nur auf dem Wohnzimmerschrank oben in einem Käfig. Das fand ich schon als Kind furchtbar. Ich hatte noch bis vor fünf Jahren meine Mops-Hündin Twiggy, sie ist sehr alt geworden, 16 Jahre. Ein neuer Hund ist aber momentan nicht in Planung. Ich arbeite sehr viel und könnte dem Tier gar nicht gerecht werden, das wäre, so sehr ich auch wollte, zu egoistisch von mir.

Fachtierärztin für Kleintiere Dr. Tanja Pollmüller genannt „Doc Polly“, Hundecoach und Verhaltenstherapeut Masih Samin, Moderator und Tierfreund Ralph Morgenstern, Tierarzt und YouTuber Dr. Karim Montasser und Katzentherapeutin Birga Dexel (v.l.). Foto: SWR/Gerard Santiago

Was genau passiert denn in der Sendung?

„Die Haustierprofis“ ist eine tägliche Sendung, in der Menschen zu uns kommen, die Probleme mit ihren Tieren haben, das geht von Hund bis Vogelspinne. Während ich im Gespräch mit Herrchen und Frauchen die Problemstellung erfrage, ist mein Co-Moderator, der Tierarzt Dr. Karim Montasser, für die Klärung des tierischen Problems zuständig. Er ist auch derjenige, der entscheidet, welcher unserer Experten für das geschilderte Problem zuständig ist. Wir haben unter anderem zum Beispiel eine Katzentherapeutin, einen renommierten Vogelmediziner und einen Fachtierarzt für Reptilien. Dazu gibt es aber auch viele praktische Tipps, etwa für den alltäglichen Umgang mit den verschiedensten Haustieren.

Es geht ja auch um Tierchen, die nicht gar so niedlich sind. Wie waren die Dreharbeiten mit Schlangen, Spinnen oder Schaben?

Natürlich gab es in der Sendung ungewöhnliche Erlebnisse. Ich hatte zum Beispiel eine Goldknie-Vogelspinne auf der Hand, das fühlte sich an, als würde lebendiger Pfeifenputzerdraht auf der Hand herumlaufen. Aber ob ich das niedlich fand, spielt keine Rolle. Mir ist es wichtig, dass die Sendung zeigt: Reptilien sind eben nicht lebende Handtaschen, sondern haben eine Seele und haben ihre Bedürfnisse, die leider oft unterschätzt werden. Artgerechte Tierhaltung ist hier das Stichwort.

Tierfreund Ralph Morgenstern begrüßt Frauchen und Herrchen mit deren Hunden und Katzen, Vögeln, Kaninchen und Hamstern, aber auch Echsen und andere Exoten auf einem idyllischen Wasserschloss im Münsterland. Foto: SWR/Gerard Santiago

Viele Leute werden sich noch daran erinnern, dass Sie früher in Sendungen wie „Blond am Freitag“ kenntnisreich über Stars und Königshäuser geplaudert haben. Interessieren Sie sich heute noch für Tratsch und Klatsch?

Aber natürlich! Ich liebe auch heute noch den Promizirkus. Zum Glück muss ich nicht mehr wöchentlich die ganze Yellow Press auswendig lernen, aber ich bin immer noch ein Fan der ganzen Hochglanzmagazine, wie der spanischen „Hola“ oder der britischen „Hello“ – die damals das Konzept zu der Sendung angestoßen haben.

Haben Sie sich die Krönung von König Charles angesehen?

Leider hatte ich keine Zeit. Ich spiele momentan so viel Theater und an diesem Tag hatten wir Doppelvorstellung – da konnte ich nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen. Aber ich habe mir später die Aufzeichnung angeguckt und ich fand das natürlich richtig doll.

Ich bekomme als offen schwuler Schauspieler meistens nur schwule Nebenrollen angeboten, und daran bin ich nicht interessiert.

Im Fernsehen sah man Sie zuletzt seltener. Warum?

Eben weil ich zurzeit so wahnsinnig viel Theater spiele, das eine bedingt ja das andere. Ich habe zwar keine eigene Sendung mehr, war aber 17 Jahre lang wöchentlich im ZDF zu sehen und auch heute bin ich, wenn die Zeit es zulässt, gern in TV-Shows als Gast oder Kandidat, wie zum Beispiel unlängst beim „Promibacken“.

Sie hatten in einem Interview unlängst erwähnt, dass Homosexuelle im Fernsehen bisweilen immer noch Schwierigkeiten haben, adäquate Angebote zu finden …

Désirée Nosbusch: „Unser Beruf ist eine Achterbahnfahrt, ein ewiges Auf und Ab“ Schauspielerin Désirée Nosbusch spricht im Interview über ihre neue TV-Rolle, junge Talente sowie ihre Biografie als möglichen Filmstoff.

Im Fernsehen ist es als Moderator gar nicht mal so schlimm. Aber im Film ist es sehr anstrengend. Ich bekomme als offen schwuler Schauspieler meistens nur schwule Nebenrollen angeboten, und daran bin ich nicht interessiert. Ich würde gerne eine schwule Hauptrolle spielen, natürlich. Aber mir werden einzelne Drehtage als schwuler Friseur oder schwuler Inneneinrichter angeboten, und das reizt mich nicht. Das Problem ist ja immer, dass wir in Deutschland so festgelegt werden auf Rollen, und dieses Spiel wollte ich einfach nicht mitmachen. Deshalb bin ich vor 15 Jahren zurück ans Theater und da geht es mir sehr gut.



Was würden Sie sich vom Fernsehen wünschen, um die queere Community zu stärken?

Man müsste die ganze LGTBQI-Gemeinde stärker in die Drehbücher aufnehmen. Und da dürfte dann nicht nur der schwule Friseur auftauchen, der nur in Discos unterwegs ist und wechselnde Partner hat, sondern diese Rollen müssten das wahre tägliche Leben abbilden, müssten auch homosexuelle Partnerschaften beschreiben. Und da wäre ich dann auch bereit für eine Rolle.

Zur Person Ralph Morgenstern kam 1956 in Mühlheim an der Ruhr zur Welt und absolvierte eine Ausbildung zum Erzieher. Seine künstlerische Karriere begann er 1978 als Musiker mit der eigenen Band Gina X. Er hatte verschiedene Auftritte als Performancekünstler und wurde schließlich als Schauspieler entdeckt. Morgenstern war in Filmen wie „Die Geierwally“ und „Ein Mann für gewisse Stunden“ zu sehen, besonders populär wurde er aber ab 1995 als Moderator der Boulevard-Talkshows „Kaffeeklatsch“ und „Blond am Freitag“ (beide ZDF). Für sein Engagement für die Akzeptanz von Homosexuellen bekam der schwule Fernsehstar mehrere Auszeichnungen. Aus einer früheren Beziehung hat Morgenstern eine erwachsene Tochter, mit der er vorübergehend gemeinsam in Köln ein Café betrieb. Der 66-Jährige lebt in Berlin.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.