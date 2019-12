Ralf Schmitz: „Ich will Luxemburgisch lernen“

Comedian Ralf Schmitz spricht im Interview über seinen Auftritt in der Rockhal, seinen neuen Film und das Weihnachtsfest.

Am 13. Februar macht Ralf Schmitz mit seinem Programm „Schmitzeljagd“ Halt in der Rockhal in Belval. Vorab hat der 45-Jährige, der unter anderem mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet wurde, mit dem „Luxemburger Wort“ darüber gesprochen, was das Publikum erwartet und wie er Weihnachten feiert.

Ralf Schmitz, Sie haben mal, passend zum Programm, gesagt, das ganze Leben sei eine Schnitzeljagd ...



Wir können im Leben nicht anders, als von einem Punkt zum nächsten zu rennen, manchmal – Gott sei Dank – auch zu spazieren ...