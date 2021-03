Ralf Moeller: „Von allein bewegt sich nichts“

Der deutsche Hollywood-Schauspieler spricht im „Luxemburger Wort”-Interview über sein Buch „Erstma' machen!“, Zielstrebigkeit und seine sensible Seite.

Interview: André Wesche

In seiner Autobiografie „Erstma' machen! Denn auch Hinfallen ist ein Schritt nach vorn“ gewährt Ralf Moeller, seines Zeichens Mister Universum von 1986 und Hollywood-Schauspieler, ebenso ehrliche wie inspirierende Einblicke in sein Leben und seine Karriere. Dabei offenbart der 62-jährige Hüne, der gebürtig aus Recklinghausen stammt, ein gewisses Maß an Selbstironie und eine sensible Sicht auf die wichtigen Dinge des Lebens.

Ralf Moeller, stimmt es, dass um ein Haar ein gewisser Guido Moeller Karriere in Hollywood gemacht hätte? ...