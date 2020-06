Der Mitbegründer der Kommune I fühlt sich auch im hohen Alter noch „ewig jung“. Er feiert nun seinen 80. Geburtstag.

Rainer Langhans, der rüstige Bürgerschreck

Der Mitbegründer der Kommune I fühlt sich auch im hohen Alter noch „ewig jung“. Er feiert nun seinen 80. Geburtstag.

von Sabine Göttel und Olaf Neumann



Im Jahr 2020 ziehen junge Menschen in Wohngemeinschaften (WGs), um finanziell prekäre Zeiten wie Studium und Berufsausbildung kostengünstig zu überbrücken. Das Ziel ihrer Lebensplanung bleibt jedoch die Kleinfamilie. Das war vor einem halben Jahrhundert ganz anders – zumindest für WG-Bewohner. Die Gründung der legendären Kommune I (K1) am 1. Januar 1967 war die Geburtsstunde einer bewusst alternativen Lebensform, die besonders in Studentenkreisen tausendfach kopiert und nicht selten im Berufsleben weiter geführt wurde. Als Gegenmodell zur traditionellen Familie büßte die WG ihre Strahlkraft erst im Lauf der Neunziger allmählich ein.

Fünf Männer und drei Frauen – allesamt Mitzwanziger, darunter Rainer Langhans – finden sich im Januar 1967 in Westberlin zum gemeinschaftlichen Leben, Lieben und Diskutieren zusammen. Man bezieht zunächst die leer stehende Wohnung des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger im Stadtteil Friedenau, bevor man sich, nach einem Gast-Aufenthalt bei Uwe Johnson, endgültig in Moabit niederlässt.

Die „Sex-Kommune“

Spiritus Rector der von der bürgerlichen Presse später als „Sex-Kommune“ verteufelten Wohngemeinschaft ist der Psychologiestudent Rainer Langhans. Zusammen mit Fritz Teufel und Dieter Kunzelmann bildet Langhans den harten Kern der „Spaßfraktion“ der Außerparlamentarischen Opposition (APO), die die Öffentlichkeit mit provozierenden Kunst-Aktionen und Happenings aufrüttelt – getreu dem Motto, dass das Politische privat und das Private politisch sei. Unter diesem Motto steht auch das berühmt gewordene K1-Foto von Thomas Hesterberg „Nackte Maoisten vor einer nackten Wand“. Es zeigt die nackten Rückenansichten der Kommunarden. Der „Spiegel“ veröffentlichte es im Juni 1967 – ohne männliche Geschlechtsteile.

Wer die Gesellschaft verändern will, so die Überzeugung der Kommunarden, muss bei sich selbst anfangen. Oder: Politik beginnt im Schlafzimmer. Denn die innere Freiheit, das Ausleben der eigenen Persönlichkeit mit ihren Emotionen, ihren Wünschen und ihrer Sexualität, ist die Voraussetzung für den erfolgreichen Widerstand gegen Ewig-Gestrige und Spießbürger.



Rainer Langhans lebt bis heute in einer Wohngemeinschaft. Die anderen Mitbewohner sind allesamt Frauen. Foto: dpa

Mit seinem auf Individualismus und Spiritualität zielenden Verständnis von Politik gehört Langhans nicht zum dezidiert politisch ausgerichteten Flügel der Bewegung. Dieser verschreibt sich dem „Marsch durch die Institutionen“, reibt sich in ideologischen Machtkämpfen auf und bildet schließlich Splittergruppen, die sich nach der Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg radikalisieren und zum Kampf gegen das System aufrufen. Doch pflegt man freundschaftlichen Kontakt untereinander; auch Andreas Baader und Gudrun Ensslin gehören zum Dunstkreis der K1.



Rainer Langhans verbringt seine Kindheit zunächst in Ostdeutschland. Der am 19. Juni 1940 in Oschersleben bei Magdeburg geborene älteste Sohn eines Flugzeugingenieurs und einer Chemikerin zieht mit Eltern und drei Geschwistern viele Male um, bevor er 1960 im einem Internat im Schwarzwald sein Abitur macht. Nach seinem freiwillig geleisteten Grundwehrdienst bei der Bundeswehr beginnt Langhans im Jahr des Mauerbaus in Berlin zunächst Jura, dann Psychologie zu studieren. Seine Vordiplomarbeit bricht er wegen „Differenzen mit dem Professor und politischer Arbeit“ ab, wie es in seinem Lebenslauf heißt.

Tatsächlich stößt Langhans 1965 zum SDS (Sozialistischer-demokratischer Studierendenverband), dem Epizentrum der linken Bewegung an den Universitäten, und wird Mitglied in dessen Landesvorstand. Über alle Unterschiede hinweg findet man sich vereint im Kampf gegen das „Establishment“. Bereits im gleichen Jahr wird Langhans wieder aus dem SDS ausgeschlossen.

Im Visier des Verfassungsschutzes

Im Gründungsjahr der Kommune I nimmt er an einer gegen den Senat gerichteten und von Andreas Baader organisierten Aktion teil: Man stört die Trauerfeier für den ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe mit einem falschen Sarg; Langhans trägt Petticoat. Ein gegen den Vietnam-Krieg gerichtetes „Kaufhausbrand-Flugblatt“ trägt dem Aktivisten 1968 eine Anklage wegen Anstiftung zur Brandstiftung ein; Andreas Baader und Gudrun Ensslin hatten in Frankfurt tatsächlich zwei Kaufhäuser angezündet. Langhans wird freigesprochen; doch die Kommune I gerät in den Fokus des Verfassungsschutzes.

Nach einem Rocker-Überfall auf die Kommune I und deren Auflösung geht Rainer Langhans 1972 mit Uschi Obermaier nach München; der langhaarige Rebell und das Model gelten als das „schönste Paar der APO“. In München gründet Langhans eine zweite Wohngemeinschaft, in der er bis 1976 wohnt. Nach Drogenexzessen und musikalischen Experimenten wendet sich der Rebell der Meditation und der Spiritualität zu.

Rainer Langhans und Uschi Obermaier: Die beiden Mitglieder der Kommune 1 waren lange Zeit ein Paar. Foto: dpa

Und er lernt den Filmemacher Rainer Werner Fassbinder kennen, der ihn als Schauspieler und Regieassistenten engagiert. In den nächsten Jahren dreht und produziert Langhans auch eine Reihe eigener Filme – meist in Zusammenarbeit mit der Journalistin und Filmemacherin Christa Ritter. Sie ist Mitglied in Langhans’ neuer Wohngemeinschaft „Der Harem“, in der er bis heute mit mehreren Frauen zusammenlebt.

Auch vor der Kamera ist der Altkommunarde zu sehen: 2003 lässt sich Langhans mit ehemaligen Freundinnen seines „Harems“ eine Woche lang täglich 24 Stunden von Fernsehkameras beobachten; das Ergebnis wird in zwei Lokalsendern ausgestrahlt. 2011 ist er Teilnehmer der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. 2015 beteiligte er sich als „Pionier“ an der Sat.1-Reality-Show „Newtopia“, um gemeinsam mit jüngeren Teilnehmern innerhalb eines Jahres eine neue Existenz aufzubauen. Aber bereits nach einigen Tagen kehrte er enttäuscht zu seinem Münchner „Harem“ zurück.

Nach-innen-gehen als Lösung

Für Langhans ist es „unfasslich“, dass er jetzt 80 wird. „Weil ich mich im Grunde genommen immer jünger fühle“, sagte er kürzlich der Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Ich bin ein Beispiel für dieses ,Forever young‘, was wir damals empfanden.“ Ständiges Nach-innen-gehen sei das Geheimnis der Jugend. Wer nach innen schaue, sehe, dass er nicht altere, dass er unsterblich sei. „Das ist auch für den Körper gut“, glaubt Langhans.

Er lebt noch immer in einer Kommune in München. „Die wird immer als Harem bezeichnet“, weil ich der einzige Mann da drin bin. In einer Kommune spielt das Geschlecht aber keine Rolle mehr, denn du erhebst dich ein Stück weit über den Körper.“ Zwar ist es um ihn ruhiger geworden, aber sein Name ist immer noch ein Symbol für Tabubrüche: 2018 hat der Kunstverein Ahlen einen mit 1 968 Euro dotierten Kunstpreis für ein vergoldetes Schamhaar von Rainer Langhans vergeben. Titel: „Searching for the Revolution“.





