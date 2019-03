"The 1980s are calling": Naturschützer müssen die Strände der Bretagne regelmäßig von Plastikmüll in Form von Garfield-Telefonen säubern. Nun scheint klar, woher die Apparate stammen.

Panorama 1

Rätsel um angespülte Garfield-Telefone ist gelöst

"The 1980s are calling": Naturschützer müssen die Strände der Bretagne regelmäßig von Plastikmüll in Form von Garfield-Telefonen säubern. Nun scheint klar, woher die Apparate stammen.

(AFP/jt) - Seit Jahrzehnten werden regelmäßig orange Plastiktelefone an der Küste im Nordwesten Frankreichs angespült. Besonders auffallendes Detail: Die orangenen Telefone tragen das Konterfei der Comicfigur Garfield. Naturschützer kämpfen bereits seit fast 20 Jahren gegen den Plastikmüll an den Stränden des Département Finistère. An die 200 Katzentelefone oder Teile davon strandeten allein im letzten Jahr im Küstenabschnitt zwischen Plouarzel und Ploumoguer. Nun ist das Geheimnis ihrer Herkunft gelöst – zumindest teilweise.

In einer Felshöhle im bretonischen Meer wurden kürzlich die Überreste eines verlorenen Containers entdeckt. Zahlreiche Garfield-Telefone sollen in der Grotte noch herumschwimmen. Der Großteil der Apparate ist aber offenbar weitflächig im Meer verstreut.

Foto: AFP/Fred Tanneau

Der Container soll in den 1980er Jahren während eines Sturms von einem Schiff gefallen sein. Weitere Details sind allerdings nicht bekannt. "Wir haben keine Ahnung, was damals geschah. Wir wissen nicht, woher die Telefone kommen, auf welchem Schiff sie waren und ob mehrere Container ins Wasser fielen oder nur einer", sagt Fabien Boileau vom Parc naturel marin d'Iroise zu "Franceinfo". Nach Angaben des World Shipping Council (WSC), der weltweiten Vereinigung der Containerschiffseigner, sind allein im Jahr 2017 1.390 Container im Meer verloren gegangen.