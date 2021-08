Der Luxemburger Philippe Reuland befährt verschiedene Schweizer Pässe und sammelt damit Spenden für Kinder in Afrika.

Panorama 4 Min.

Radeln für den guten Zweck

Luxemburger startet Spendenaktion in der Schweiz

Der Luxemburger Philippe Reuland befährt verschiedene Schweizer Pässe und sammelt damit Spenden für Kinder in Afrika.

Von Frank Weyrich

Wie viele Straßenpässe gibt es in der Schweiz? Die Antwort auf diese Frage hat ein junger Luxemburger Anfang dieses Jahres erhalten und daraus eine persönliche Herausforderung gemacht. Philippe Reuland aus Consdorf wohnt seit einigen Jahren in der Schweiz und ist seit seiner Jugend begeisterter Radfahrer. Es liegt also schon fast auf der Hand, dass er seine Leidenschaft in den Schweizer Bergen auslebt.

Als 16-Jähriger entdeckt er zusammen mit einem Kumpel im Echternacher Lyzeum das Radfahren. Schnell wird er Mitglied im Verein in Diekirch und ebenso schnell macht er in den Trainingsfahrten auf sich aufmerksam. Quasi als Quereinsteiger hält er nicht nur mit den anderen Jugendlichen mit, sondern fällt vor allem durch seine Ausdauer auf. Der Sprung in die Nationalmannschaft ist somit vorgezeichnet, aber der späte Einstieg ins Renngeschehen macht ihm trotz allem zu schaffen, wie er bereitwillig zugibt: „Ich bin nie gern im Peloton gefahren, weil ich das nicht von jung an gelernt hatte. Meine Fahrweise war eher defensiv und auf die Ausdauer ausgelegt.“

Der studierte Mathematiker Philippe Reuland fährt Schweizer Pässe für afrikanische Kinder. Foto: Frank Weyrich

Sein wohl schönster Erfolg ließ denn auch nicht lange auf sich warten. Bei den Landesmeisterschaften der Débutants schaffte er es 2007 prompt auf das Podium. „ Ich bin damals Zweiter geworden“, fügt er mit einem schelmischen Lächeln hinzu, „gleich hinter Bob Jungels.“

Pässe in Hülle und Fülle

Während seines Studiums der Mathematik ist das Radfahren weiterhin ein beliebtes Hobby geblieben. Auch jetzt im Berufsleben bei einer großen Schweizerischen Versicherung lässt es ihn nicht los. Als im vergangenen Jahr eine Bekannte erzählte, sie hätte sich zum Ziel gesetzt, bis zu ihrem 30. Geburtstag sämtliche Straßenpässe mit ihrem Fahrrad zu überqueren, keimte bei Philippe die Idee: „Das wäre doch auch etwas für mich.“ Um nun aber auf Nummer sicher zu gehen, organisierte er sich beim Schweizerischen Bundesamt für Landestopographie die offizielle Liste der befahrbaren Pässe. Und siehe da, es gibt auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft derer insgesamt 124.

Als ich meinem Chef von dem Vorhaben erzählt hatte, war er gleich überzeugt von der Idee. Philippe Reuland

Als wäre es nicht Herausforderung genug, sämtliche Gebirgsstraßen zu fahren, setzt Philippe noch einen drauf: Alle 124 Pässe möchte er innerhalb eines Jahres per Fahrrad erkundet haben. Als Startzeitpunkt legt er den Tag seines 30. Geburtstags fest. Am 8. Mai dieses Jahres ging es gleich mit zwei bekannten Pässen der Zentralschweiz los. Der Lukmanier sowie der Oberalppass eröffneten den Reigen. Seither kamen so bekannte Namen wie Gotthard oder Furka dazu, doch nicht nur die großen Straßen stehen auf dem Programm. Auch kleine, unbekannte Bergsträßchen in den Alpen gehören zum Menü, ebenso wie in den anderen Höhenzügen der Schweiz.

Räder für afrikanische Kinder

Doch es soll nicht nur eine persönliche Challenge sein, auch andere Menschen sollen davon profitieren. Um Kindern in Afrika einen sicheren Schulweg zu erlauben, hat sich Philippe mit der Organisation „Velafrica“ zusammengetan. Sie sammelt gebrauchte Fahrräder oder nimmt Spenden entgegen, um Schülern und Schülerinnen Fahrräder zur Verfügung zu stellen, damit sie den oft beschwerlichen und gefährlichen Schulweg schneller und sicherer zurücklegen können. Deshalb heißt die Challenge auch „Passes for Africa“.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

„Velafrica“ exportiert jährlich über 20.000 Fahrräder in sieben Länder. Ziel der Aktion von Philippe Reuland ist, für jeden befahrenen Pass Spenden zu sammeln für jeweils ein Fahrrad. Auf diese Weise sollen insgesamt 124 Räder für Schulkinder in Tansania, Südafrika und Madagaskar finanziert werden.

Radfahren mit Anhang

Eine solche Tour erfordert allerhand Vorbereitung und der zeitliche Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Philippe kann dazu eine Anekdote erzählen: „Als ich meinem Chef von dem Vorhaben erzählt hatte, war er gleich überzeugt von der Idee. Er hat mir aber eine Warnung mit auf den Weg gegeben. ,Ich sag’s dir, spätestens nach dem zehntem Pass hast du Ärger mit deiner Freundin‘.“

Zwei junge Luxemburger radeln 1.000 Kilometer durch Belgien Max Even und Jo Klein kennen sich schon seit dem Studium. Nun nehmen die Freunde es mit einer besonderen sportlichen Herausforderung auf.

So sollte es dann nicht kommen, ganz im Gegenteil. Seine Lebensgefährtin Anne Goergen ist in der Zwischenzeit ebenfalls vom Fahrradvirus befallen. Jetzt, wo der Zähler für Philippe bei 35 steht, bringt es Anne schon auf beachtliche zehn Pässe. Als besondere Highlights werden verschiedene Ausfahrten als Event organisiert, bei dem sich alle Interessierten anschließen können, um sich dann gemeinsam auf den Weg zu machen.

Ende August steht mit dem Großen Sankt Bernhard ein weiteres Monument der Schweizerischen Pässe auf dem Plan. „Ich muss das Programm so gestalten, dass ich die höchsten Pässe befahren habe, bevor der Schneefall einsetzt und die Wintersperre in Kraft tritt“, gibt Philippe zu bedenken. Wenn sämtliche Pässe abgehakt sind, dürfte er rund 66.000 Höhenmeter in den Beinen haben. Um es in einen lokalen Kontext zu setzen: Das entspricht ungefähr 370 Mal dem bei Luxemburger Radfahrern berüchtigten „Buurschenter“.

Unterstützung für Afrika Damit jeder den Fortschritt seiner Challenge verfolgen kann, hat Philippe auch auf den sozialen Medien eine Präsenz aufgezogen. Informationen zu seinem Projekt gibt es im Internet unter www.passesforafrica.ch. Dort kommt man mit dem Button „Spenden“ auf die Seite von „Velafrica“, wo Möglichkeiten aufgelistet sind, wie man sich an der Aktion beteiligen kann. Ziel ist es, genügend Spenden zusammenzubringen, um für jeden gefahrenen Pass ein Fahrrad zu finanzieren, insgesamt also 124. Bisher steht bereits die Finanzierung von 22 Rädern.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.