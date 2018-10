Radel-Event mit royalem Besuch

Anlässlich des Welttags der Organspende organisierte die Vereinigung Luxembourg Transplant am Sonntag ein Indoor-Cycling-Event in der Luxexpo The Box. Als Gast vor Ort: Prinzessin Claire.

Anlässlich des Welttags der Organspende organisierte die Vereinigung Luxembourg Transplant am Sonntag ein Indoor-Cycling-Event in der Luxexpo The Box. Als Gast vor Ort: Prinzessin Claire.

(LW) - Durchschnittlich 65 Personen warten jedes Jahr im Großherzogtum auf ein Spenderorgan. Leider wurden im vergangenen Jahr nur 32 Transplantationen durchgeführt. Um noch mehr Menschen dazu zu bringen, sich einen Organspendeausweis zu besorgen und um generell auf dieses Thema aufmerksam zu machen, veranstaltete Luxembourg Transplant am Sonntag erneut ein großes Indoor-Cycling-Event in Kirchberg. Auch Prinzessin Claire wollte sich diesen Spaß nicht entgehen lassen - sie ist seit dem 25. Januar 2016 Schirmherrin der Vereinigung. Die Gattin von Prinz Félix feuerte die Hobbysportler - darunter Mars Di Bartolomeo - begeistert an.

Den kostenlosen Organspendeausweis bekommt man in Apotheken, beim Hausarzt und bei der eigenen Gemeinde. Oder man lädt sich die App Passeport de Vie auf das Handy. Anträge können ebenfalls online gestellt werden. Weitere Information gibt es hier.