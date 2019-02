Der US-Sänger muss sich wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs demnächst vor Gericht verantworten.

R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt

(dpa) - US-Sänger R. Kelly ist einem Medienbericht zufolge wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Das berichtete die „Chicago Sun-Times“ am Freitag. Demnach liege gegen den 52-Jährigen in Chicago ein Haftbefehl vor. R. Kelly solle am 8. März erstmals vor Gericht erscheinen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Die Staatsanwaltschaft kündigte für 21 Uhr MEZ eine Pressekonferenz zu den Vorwürfen an.

Zuvor war laut Star-Anwalt Michael Avenatti ein neues, 45 Minuten langes Video aufgetaucht, das den R&B-Sänger beim Sex mit einem minderjährigen Mädchen zeigen soll. „Nach fortlaufendem sexuellen Missbrauch und sexuellen Übergriffen minderjähriger Mädchen über 25 Jahre ist der Tag der Abrechnung für R. Kelly gekommen“, schrieb Avenatti bei Twittter. „Es ist vorbei.“

Gegen R. Kelly („I Believe I Can Fly“) waren Anfang Januar in einer TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben worden. Diese reichen bis in die 90er Jahre zurück. Kelly hat die Vorwürfe mehrfach abgestritten.

After 25 years of serial sexual abuse and assault of underage girls, the day of reckoning for R Kelly has arrived. — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 22. Februar 2019