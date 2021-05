Vor seiner Abfahrt nach Asien hat die britische Königin Elizabeth II. einem nach ihr benannten Flugzeugträger einen Besuch abgestattet.

Queen besucht neuen Flugzeugträger

(dpa) - Hoher Besuch vor der großen Fahrt: Die britische Königin Elizabeth II. (95) hat einen neuen, nach ihr benannten Flugzeugträger inspiziert. Kurz vor der Jungfernfahrt des Kriegsschiffes nach Ostasien wurde sie am Samstag im Hafen von Portsmouth von Kapitän Angus Essenhigh und Kommodore Stephen Moorhouse an Bord der „HMS Queen Elizabeth“ willkommen geheißen. Das Schiff sollte noch im Laufe des Samstags in See stechen und auf ihrer 28 Wochen langen Reise 40 Länder besuchen, darunter Indien, Japan und Südkorea.

Bereits am Freitag hatte Premierminister Boris Johnson auf dem Flugzeugträger vorbeigeschaut. Dabei hatte er beteuert, die Reise des Schiffes sei keinesfalls auf Konfrontation mit China angelegt. Es gehe vielmehr darum, internationales Seerecht durchzusetzen.

Großbritannien hat sich den Bau des Schiffes drei Milliarden Pfund (rund 3,5 Milliarden Euro) kosten lassen. Bei der Fahrt sind mehrere Kampfjets an Bord, der Begleitverband besteht aus Kriegsschiffen, einem U-Boot und 14 Hubschraubern. Die UN-Vetomacht hatte zuletzt in ihrer neuen Außen- und Verteidigungsstrategie einen Schwenk nach Fernost angekündigt. Der Schritt gilt als Antwort auf den wachsenden Einfluss Chinas in der Region. Großbritannien rüstet sein Militär derzeit massiv auf.

