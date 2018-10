Kein Oktoberfest ohne Stars und Sternchen aus Film, Fernsehen, Sport und Musik. Welche prominenten Besucher es in diesem Jahr bereits auf das Münchner Volksfest geschafft haben, sehen Sie hier.

Panorama 21

Promis im Wiesn-Rausch

Nathalie RODEN Kein Oktoberfest ohne Stars und Sternchen aus Film, Fernsehen, Sport und Musik. Welche prominenten Besucher es in diesem Jahr bereits auf das Münchner Volksfest geschafft haben, sehen Sie hier.

Zu den bekanntesten Gesichtern, die es bis zur Halbzeit am Sonntag auf der Wiesn krachen ließen, zählt Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger, der in Begleitung seines Sohnes Patrick erschien. Ex-Tennisspieler Boris Becker sorgte ebenfalls für Aufsehen: Er wurde mit einer unbekannten Schönheit gesichtet, schien aber in Anbetracht seiner missmutigen Miene wenig Freude an seinem Besuch zu haben – was möglicherweise am aktuellen Sorgerechtsstreit um Sohn Amadeus lag. Ganz anders die Luxemburger TV-Köchin Léa Linster, die im Gegensatz zu den meisten Damen aufs Dirndl verzichtete. Ans Outfit von Model Barbara Meier kam bislang eh niemand heran: Mit der diamant- und perlenbesetzten Leihgabe von Designerin Kinga Mathe im Wert von 42 600 Euro trug sie bis jetzt das teuerste Trachtenkleid des Jahres. Wer sich sonst noch alles die Ehre gab, sehen Sie in der folgenden Bildergalerie:

21 Model Cathy Hummels und Blogger Riccardo Simonetti holten sich auf einem der Fahrgeschäfte einen Adrenalin-Kick. Foto: Ursula Düren/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Model Cathy Hummels und Blogger Riccardo Simonetti holten sich auf einem der Fahrgeschäfte einen Adrenalin-Kick. Foto: Ursula Düren/dpa Aufmarsch der Hollywood-Schwergewichte: Arnold Schwarzenegger (l.) mit Ralf Möller im Schlepptau. Foto: Ursula Düren/dpa Sohn Patrick Schwarzenegger war ebenfalls mit von der Partie. Foto: Ursula Düren/dpa Thomas Gottschalk (r.) kam mit seinem Bruder Christoph ins Festzelt. Foto: Ursula Düren/dpa Boris Becker hatte offenbar keine allzu große Lust auf das Volksfestreiben. Foto: Felix Hörhager/dpa Tennisspielerin Sabine Lisicki (r.) amüsierte sich mit Model Julia Czechner. Foto: Felix Hörhager/dpa Model Monica Ivancan gewann am Schießstand einen Teddybär. Foto: Ursula Düren/dpa Ex-Fußballspieler Michael Ballack und Natacha Tannous zeigten sich gut gelaunt. Foto: Felix Hörhager/dpa Auch Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg und seine Frau Stephanie fanden den Weg zum Oktoberfest. Foto: Felix Hörhager/dpa Hier geht's lang: Uschi Glas probierte sich abseits der Festzelte als Pferdeflüsterin. Foto: Ursula Düren/dpa Fußballer "Didi" Dietmar Hamann (l.) und der ehemalige Fußballmanager Reiner Calmund beim vertrauten Plausch. Foto: Felix Hörhager/dpa Volksmusikstar Florian Silbereisen stieß mit Moderatorin Carolin Reiber an. Foto: Ursula Düren/dpa Der Komponist Ralph Siegel und seine frisch angetraute Ehefrau Laura gingen im Festzelt auf Kuschelkurs. Foto: Felix Hörhager/dpa Ralph Siegels Tochter Giulia trank nach eigener Aussage auf der Wiesn lieber Schnaps als Bier. Foto: Felix Hörhager/dpa Baulöwe Richard Lugner an der Seite seiner aktuellen Partnerin Simona Weiß (l.) und ihrer Bekannten Ellie. Foto: Felix Hörhager/dpa Hollywood-Schauspieler Ralf Möller übte sich mit Model Barbara Meier, ihrem Verlobten, dem Unternehmer Klemens Hallmann, und Viktoria Lauterbach, der Frau von Schauspieler Heiner Lauterbach, im Bierkrugstemmen (v.l.n.r.). Foto: Felix Hörhager/dpa Schmuckdesignerin Claudia Effenberg (l.) plauschte mit den Reality-TV-Stars Carmen und Robert Geiss. Foto: Felix Hörhager/dpa Reality-TV-Star Daniela Katzenberger ließ sich zwar von den Fotografen alleine ablichten, feierte anschließend aber gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis. Foto: Felix Hörhager/dpa Kabarettistin Désirée Nick mimte den Kinderschreck. Foto: Felix Hörhager/dpa Volksmusikstar Stefan Mross und seine Partnerin Anna-Carina Woitschack gaben sich ebenfalls die Ehre. Foto: Felix Hörhager/dpa Der Fußballer Miroslav Klose und seine Frau Sylwia schauten neben etlichen anderen Sportlern im Festzelt vorbei. Foto: Felix Hörhager/dpa