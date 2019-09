Großherzog Henri stattete am Mittwochnachmittag dem Ökodorf-Projekt "Benu Village" in Esch/Alzette einen Besuch ab.

Prominenter Gast im Ökodorf

(LW) - Ein Ökodorf, bei dem das Thema Upcycling ganz großgeschrieben wird - das Projekt "Benu Village" in Esch/Alzette ist einmalig in der Großregion. Das erste Gebäude "Benu Provisorium", an der Place de la frontière, öffnete im Dezember vergangenen Jahres seine Tore. Seit Juli schreiten nun auch die Bauarbeiten des Ökodorfs auf einem Gelände zwischen den Vierteln Grenz und Brill voran.



Initiator Georges Kieffer begrüßte nun Großherzog Henri auf dem Gelände, der sich einen Überblick über die einzelnen Arbeitsbereiche des Ökodorfs und die voranschreitende Baustelle verschaffte. Den gastronomischen Service übernahm "Benu Food", das erste Restaurant des Landes, in dem nur mit Lebensmitteln gekocht wird, die eigentlich im Abfall gelandet wären, da sie entweder nicht schön genug für die Auslagen oder überflüssig waren.