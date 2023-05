Die indischstämmige Schauspielerin Priyanka Chopra spricht im Interview über ihre neue Serienrolle, Berufswünsche und ihre alte Heimat.

Panorama 1 6 Min.

Serienstart „Citadel“

Priyanka Chopra: „Ich bin die schlechteste Lügnerin überhaupt“

Die indischstämmige Schauspielerin Priyanka Chopra spricht im Interview über ihre neue Serienrolle, Berufswünsche und ihre alte Heimat.

Interview: Patrick Heidmann

Ganz schön gefragt: Nach Filmen wie „Baywatch“, „Isn’t It Romantic“, „Der weiße Tiger“ und „Matrix Resurrections“ ist die Schauspielerin Priyanka Chopra nun in der Spionage-Actionserie „Citadel“ bei Prime Video zu sehen. Und am 10. Mai folgt auch schon der nächste Leinwandauftritt der gebürtigen Inderin, in der romantischen Komödie „Love Again“, einem Remake von Karoline Herfurths „SMS für Dich“, für das auch Celine Dion vor der Kamera stand.

Priyanka Chopra, Sie spielen aktuell in „Citadel“ Ihre erste Serienhauptrolle seit „Quantico“. Was reizte Sie an dem Projekt?

Ich fand spannend, wie ambitioniert die Serie angelegt war. Eine komplett neue Geschichte, die nicht auf irgendeiner bekannten Vorlage basiert, aber dafür rund um den Globus spielt und ja sogar einige internationale Ableger bekommt? So etwas entsteht nicht alle Tage. Ganz zu schweigen davon, dass ich Geschichten über Geheimagenten und Spionage immer liebe. Das ganze Konzept hat mich also von Beginn an überzeugt, deswegen habe ich sofort zugesagt. Aber die Arbeit an „Citadel“ war wirklich verdammt hart.

Priyanka Chopra Foto: AFP

In körperlicher Hinsicht?

Genau. Die Dreharbeiten dauerten echt lange, an manchen Actionszenen drehten wir mehrere Tage. Es wurde erwartet, dass ich dauerhaft fit bin, weil ich viele meiner Stunts selber machen sollte. Deswegen gab es wochenlang praktisch keine Cheat Days, dafür aber jeden Tag Kampftraining und die Arbeit an den Stunt-Choreografien. Ich fand das eigentlich total reizvoll, schließlich habe ich auch schon früher in Indien viele Actionfilme gedreht. Aber ich kann nicht leugnen, dass es auch wirklich anstrengend war. Und tatsächlich habe ich mich bei einer der Szenen auch verletzt: An meiner Augenbraue habe ich heute noch eine Narbe davon, dass ich während eines Stunts mal mit der Kamera zusammenstieß.

Wie erklären Sie sich eigentlich, dass das Publikum scheinbar nicht genug bekommen kann von Spionage-Geschichten wie dieser?

Täuschung und Geheimnistuerei sind nun einmal immer spannend. Wir bauen unser ganzes Leben, all unsere Beziehungen auf Vertrauen und Ehrlichkeit auf, obwohl es eigentlich kein Geheimnis ist, dass man sein Gegenüber womöglich nie vollkommen kennen kann. Geschichten über Menschen, deren Lebensinhalt es ist, anderen vorzugaukeln, jemand anderes zu sein als sie wirklich sind, sind einfach Stoff für tolle Filme und Serien. Das nutzt sich auch nicht ab.

Es wurde erwartet, dass ich dauerhaft fit bin, weil ich viele meiner Stunts selber machen sollte. Deswegen gab es wochenlang praktisch keine Cheat Days.

So wie Sie das gerade beschrieben haben, könnte man durchaus eine Ähnlichkeit zwischen Ihrem Job als Schauspielerin und dem einer Geheimagentin erkennen, oder?

Nicht so wirklich, denn solange keine Kamera läuft, bin ich ehrlich gesagt die schlechteste Lügnerin überhaupt. Ich kann’s einfach nicht; jeder sieht mir sofort an der Nasenspitze an, dass ich lüge. Wir Schauspielerinnen und Schauspieler können das Lügen und Täuschen bei Bedarf an- und ausschalten. Spioninnen und Spione können und dürfen das eben gerade nicht, die müssen dauerhaft in ihren Rollen bleiben. Das stelle ich mir ungleich schwerer vor.

Haben Sie als Kind mal davon geträumt, James Bond und Co. nachzueifern?

Kann sehr gut sein, dass Spionin mal einer meiner Berufswünsche war. Ehrlich gesagt änderte sich das mehrmals im Jahr: Tänzerin, Sportlerin, Haushälterin, Stylistin … Komischerweise eigentlich nie Schauspielerin, das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Sicher war ich mir nur darin, was ich nicht werden wollte. Nämlich Ärztin, so wie es mein Vater und meine Mutter waren.

Vielseitig interessiert sind Sie auch heute noch. Neben der Schauspielerei haben Sie Ihre eigene Produktionsfirma, bringen Pflege- und andere Produkte auf den Markt und engagieren sich unter anderem wohltätig für die UN. Wie entscheiden Sie, wann Sie Ihre Energie worauf richten?



Gute Frage. Das Wichtigste ist natürlich, dass man sich mit Leuten umgibt, denen man voll vertrauen kann. Nach fast 22 Jahren im Geschäft habe ich zum Glück ein Team um mich, mit dem ich mich fast blind verstehe, sodass ich problemlos Aufgaben delegieren kann. Außerdem war ich zum Glück schon immer gut im Multitasking. Aber natürlich muss man vor allem gut planen und dann auch Prioritäten setzen. Wenn ich weiß, dass ich im Herbst für einen Unicef-Trip zugesagt habe, dann muss ganz klar sein, dass in der Woche keine Termine für meine Haarpflege-Linie, keine Drehtage und auch sonst nichts anderes angesetzt sein darf.

Tessy Antony-de Nassau Floessel: „Show geht nicht um mich“ Die Ex-Frau von Prinz Louis präsentiert ab sofort die Sendung „Mënschen a Geschichten“ im luxemburgischen TV – „ein echtes Herzensprojekt“, sagt sie.

Dass Sie seit Januar 2022 auch noch Mutter einer kleinen Tochter sind, macht die Sache vermutlich nicht leichter …

Das können Sie laut sagen! Mein Arbeitspensum, das meines Mannes und nun auch noch ein Kind unter einen Hut zu bringen, ist unfassbar kompliziert. Aber wir kriegen es hin, keine Frage. Zumal es sich von selbst versteht, dass die Familie immer oberste Priorität hat. Wenn die Kleine krank ist, muss ich gar nicht darüber nachdenken, eine Reise abzusagen oder Ähnliches. Das hätte ich früher, wenn ich selbst krank war, nicht so ohne weiteres gemacht.

Bleibt noch Zeit für Urlaub?

Nicht oft genug. Aber ich versuche, so oft wie möglich in meine indische Heimat zu fliegen. Und zum Entspannen am liebsten auf eine tropische Insel oder so. Ich brauche Meeresrauschen und Sand zwischen den Zehen, das macht mich glücklich. Und ein gutes Buch.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Sie haben schon in Ihrer Jugend viel Zeit in den USA verbracht und leben inzwischen seit langem dort. Welche Bedeutung hat Indien heute noch für Sie?

Eine gar nicht zu unterschätzende. Man bekommt mich zwar aus Indien, aber Indien nicht aus mir heraus. In der Regel bin ich mindestens drei- oder viermal im Jahr dort, denn ich würde nie den Bezug zu meinen Wurzeln verlieren wollen. Auch beruflich habe ich dort selbstverständlich immer viel zu tun. Nur der Spagat zwischen Los Angeles und Indien ist manchmal schwierig, weil der Zeitunterschied zwölf Stunden beträgt. Das heißt, dass öfter mal Video-Meetings morgens um 6 Uhr oder abends um 21 Uhr anstehen, was meine Familie natürlich manchmal etwas nervt.

In New York City haben Sie vor einiger Zeit ein indisches Restaurant eröffnet. Wie kamen Sie darauf?

Als ich damals in die USA zog, fiel mir einfach auf, dass die indische Küche kein allzu hohes Standing dort hat. Anders als in Indien selbst oder in Großbritannien gab es eigentlich keine gehobenen Restaurants, die Gerichte aus meiner Heimat servierten. Daran wollte ich etwas ändern, und weil ich damals in New York lebte, suchte ich dort nach Partnern für ein solches Projekt. Jetzt gibt es das „Sona“ seit zwei Jahren, und ich freue mich, dass wir eine Location geschaffen haben, die einfach Spaß macht, vom Brunch bis zum Cocktail-Abend mit den Freundinnen. Und wo es einfach leckeres indisches oder indisch-inspiriertes Essen gibt, sowohl traditioneller Art als auch Fusion-Variationen.

Zur Person Priyanka Chopra wurde 1982 im indischen Jamshedpur geboren. In jungen Jahren lebte sie einige Jahre in den USA. Nach ihrer Rückkehr aus den Staaten, nahm sie an einem Schönheitswettbewerb teil, der sie schließlich zur Miss-World-Wahl führte, wo sie triumphieren konnte. 2003 trat Chopra erstmals in einem Bollywood-Film in Erscheinung. Weltweite Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle in der US-Serie „Quantico“ (2015-2018). Priyanka Chopra ist seit 2018 mit dem US-Sänger Nick Jonas (30) verheiratet. Das Paar hat ein gemeinsames Kind, das 2022 durch eine Leihmutter das Licht der Welt erblickte.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.