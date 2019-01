Die norwegische Prinzessin Märtha Louise hat in der jungen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg ein neues Vorbild gefunden.

Prinzessin Märtha Louise nennt Greta Thunberg "Superheldin"

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise hat in der jungen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg ein neues Vorbild gefunden.

(dpa) - Die norwegische Prinzessin Märtha Louise hat in der jungen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg ein neues Vorbild gefunden. „Greta Thunberg ist meine neuentdeckte Superheldin“, schrieb die 47 Jahre alte Prinzessin auf Instagram. „Lasst uns unsere Stimmen dazu benutzen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.“



65 Stunden Fahrzeit: Klimaaktivistin reist mit dem Zug nach Davos Fürs Klima vom Flugzeug auf den Zug umsteigen - und das viele, viele Stunden lang: Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den langen Weg nach Davos mit der Bahn in Angriff genommen.

Dazu stellte die älteste Tochter von König Harald V. (81) ein Video von Thunberg, wie sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zu einem deutlich entschlosseneren Klimaschutz aufruft. Dabei hatte die 16-jährige Schwedin unter anderem gesagt: „Erwachsene sagen immer wieder: Wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet.“ Und weiter: „Ich will, dass ihr handelt, als wenn euer Haus brennt, denn das tut es.“