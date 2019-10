Spaniens Prinzessin Leonor feiert ihren 14. Geburtstag und meistert die ersten öffentlichen Aufgaben.

Panorama 1

Prinzessin Leonor: Zwischen Klatschpresse und Krisen

Spaniens Prinzessin Leonor feiert ihren 14. Geburtstag und meistert die ersten öffentlichen Aufgaben.

(dpa) - Die unbeschwerten und weitgehend fern der Öffentlichkeit verlebten Kindertage gehen für Spaniens Kronprinzessin Leonor mit schnellen Schritten dem Ende zu. Ein deutliches Indiz: Die Klatschmagazine stürzen sich zunehmend auf die junge Thronfolgerin und beäugen kritisch jedes Outfit und jede kleinste Veränderung im Auftreten. Dass Leonor, die heute 14 wird, überhaupt Regentin wird, ist eine Neuheit in Spanien. Bisher waren die männlichen Nachfahren laut Artikel 57 der Verfassung automatisch Thronfolger. Als Leonor 2005 zur Welt kam, waren sich aber Königshaus und Politiker einig, dass die Regel abgeschafft werden soll. Leonor wird also in jedem Fall Monarchin, selbst wenn sie noch einen Bruder bekommen sollte. Offiziell wurde die Verfassung aber noch immer nicht geändert.

Erste Rede 2018

Erstmals hörte Spanien ihre Stimme im Oktober 2018 öffentlich, als sie nämlich an ihrem 13. Geburtstag einige Sätze aus der spanischen Verfassung vorlas. Schon damals wirkte sie ruhig und konzentriert, wenn auch – vor allem äußerlich – kindlicher als heute. Ihre Ansprache anlässlich der Verleihung der renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preise in Oviedo wurde Mitte Oktober mit noch größerer Spannung erwartet und live im staatlichen Fernsehen übertragen. Die Charme-Offensive der Royals gelingt – es gab viel Lob für den glänzenden Auftritt der Juniorchefin, die sich voller Tatendrang präsentierte.

König Felipe und seine Frau Letizia führen mit ihren Töchtern ein relativ normales Dasein, unauffällig und skandalfrei. Die Schwestern konnten als Königskinder recht unbekümmert heranwachsen. Die „Casa Real“ ist vielen Spaniern auch wieder sympathischer als noch unter der Führung von Altkönig Juan Carlos. Der stand neben zahlreichen Affären vor allem wegen einer Elefantenjagd in Botsuana in der Kritik – und dankte schließlich 2014 ab.

König Juan Carlos wird am Herzen operiert Der frühere spanische König Juan Carlos muss erneut operiert werden.

Dennoch: Unter der Heile-Welt-Oberfläche, die das junge und moderne Haus Bourbón repräsentiert, brodelt es. Im Mittelpunkt steht die katalanische Unabhängigkeitsbewegung, die vehement für eine Abspaltung der Region von Spanien eintritt. Der Konflikt zwischen Zentralstaat und Separatisten wird Spanien – und somit auch den König – wohl noch lange beschäftigen.

Schon bald muss sich auch Leonor dieser Realität stellen: Am 4. und 5. November reist sie anlässlich des „Prinzessin von Girona“-Preises zu ihrem Antrittsbesuch nach Barcelona. Dort wird ihre Familie vermutlich weniger begeistert empfangen als in Asturien.