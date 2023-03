Die Tochter des jordanischen Königs Abdullah II. und Königin Rania schloss am Sonntag den Bund der Ehe mit ihrem Verlobten Jameel Alexander Thermiotis.

Prinzessin Iman von Jordanien feiert Märchenhochzeit

Nathalie RODEN Die Tochter des jordanischen Königs Abdullah II. und Königin Rania schloss am Sonntag den Bund der Ehe mit ihrem Verlobten Jameel Alexander Thermiotis.

Knapp anderthalb Monate bevor Prinzessin Alexandra von Luxemburg mit ihrem Verlobten Nicolas Bagory vor den Traualtar schreiten wird, hat Prinzessin Iman von Jordanien ihren großen Tag bereits hinter sich. Am Sonntag gab die 26-Jährige dem New Yorker Geschäftsmann Jameel Alexander Thermiotis im Königspalast nahe der jordanischen Hauptstadt Amman das Jawort - nur eine Woche, nachdem der Palast das Datum der Trauung offiziell bekannt gegeben hat. Das staatliche Fernsehen übertrug die Zeremonie, bei der es nach einer kurzen Ansprache und Gesang zum zärtlichen Austausch der Ringe kam.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Prinzessin Iman wird von ihrem Bruder, Kronprinz Hussein, durch den frühlingshaften Garten zum Trauort geführt. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Prinzessin Iman wird von ihrem Bruder, Kronprinz Hussein, durch den frühlingshaften Garten zum Trauort geführt. Foto: AFP Die Braut scheint sichtlich entspannt am Arm ihres Bruders, der in diesem Sommer ebenfalls heiraten wird. Foto: AFP König Abdullah II. nimmt seine älteste Tochter in der Traulocation in Empfang. Foto: AFP Der Ringtausch zwischen Jameel Alexander Thermiotis und Prinzessin Iman ist der Höhepunkt der Hochzeitsfeier. Foto: AFP Die jüngeren Geschwister von Prinzessin Iman, Prinzessin Salma (22, in Pink) und Prinz Hashem (18), sowie ihr großer Bruder, Kronprinz Hussein (28), und dessen Verlobte Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif (in Gelb) erleben die Zeremonie hautnah mit. Ebenfalls mit im Bild: die Brautmutter, Königin Rania. Foto: AFP Am Ende der Trauung stehen die obligatorischen Unterschriften auf der Agenda. Foto: AFP Königin Rania ist eine der ersten, die ihrer Tochter gratulieren darf. Foto: AFP

Die Hochzeitsfeier fand in relativ kleinem Rahmen statt - diverse Medien sprechen von rund 150 Gästen. Mitglieder der namhaften Königshäuser aus Europa scheinen nicht an den Feierlichkeiten teilgenommen zu haben.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Das glückliche Brautpaar nach der Trauung. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Das glückliche Brautpaar nach der Trauung. Foto: AFP Hier an der Seite von König Abdullah II. und Königin Rania von Jordanien. Foto: AFP Die Braut bezaubert in einer eleganten, hochgeschlossenen Robe mit langen Ärmeln und filigranen Spitzendetails von Dior. Die Tiara stammt aus der Sammlung ihrer Mutter Rania. Foto: AFP Nach der Trauung wird natürlich gebührend gefeiert. Hier wird das Brautpaar mit einer musikalischen Einlage empfangen. Foto: AFP Mit einem langen Säbel schneidet das Brautpaar die imposante Hochzeitstorte an. Wer in der Beziehung das Sagen hat? Der Handposition nach offenbar der Bräutigam. Foto: AFP Das offizielle Gruppenbild mit den engsten Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern. Foto: AFP

Kurz vor der Trauung schenkte Königin Rania ihren Followern auf Social Media mit diesem Video einen kleinen Einblick ins Ambiente der Hochzeitsfeier, bei dem fast alles in Cremeweiß gehalten war:

Prinzessin Iman, die an der Georgetown University in Washington studiert hat, ist die älteste Tochter des jordanischen Königspaares und nach Prinz Hussein ben Abdullah II. die zweitälteste in der Thronfolge. Ihr Ehemann, der 1994 in Venezuela in eine Familie griechischer Abstammung geboren wurde, hat einen Posten im Finanzwesen in New York inne.







