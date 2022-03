Die Frau von Prinz Félix kam am 21. März 1985 als Claire Margareta Lademacher in Filderstadt zur Welt.

Prinzessin Claire wird 37

(Sch) - 37: Diese Anzahl an Kerzen darf Prinzessin Claire, die Frau von Prinz Félix, heute auf ihrem Geburtstagskuchen auspusten. Die gebürtige Deutsche und Mutter von Prinzessin Amalia und Prinz Liam begeht ihr Wiegenfest damit nur einen Tag vor dem ihrer Schwiegermutter, Großherzogin Maria Teresa.

um weitere Bilder zu sehen. Prinzessin Claire Foto: Helmut Fricke Gruppenbild mit Damen: Beim Nationalfeiertagsempfang 2018 im Palais posierte Prinzessin Claire (2.v.l.) mit Prinz Louis, Prinz Félix, Großherzogin Maria Teresa, Großherzog Henri, Erbgroßherzogin Stéphanie, Erbgroßherzog Guillaume, Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien. Foto: Guy Wolff Prinzessin Claire (r.) beim Besuch des Indoor Cycling Marathon, ein Wohltätigkeitsevent anlässlich des Internationalen Tags der Organspende. Foto: Caroline Martin Ein offizielles Familienfoto aus dem Frühjahr 2017 Foto: Cour grand-ducale/Lola Velasco/LW-Archiv Eine Traumhochzeit im Traumkleid: die Märchenprinzessin und ihr Prinz nach der kirchlichen Trauung in Saint-Maximin im Jahr 2013. Foto: Marc Wilwert/LW-Archiv Das Geburtstagskind an der Seite von Ehemann Félix. Foto: LW-Archiv/Guy Jallay Das Prinzenpaar beim ausgelassenen Feiern Foto: Cour Grand-Ducale/Collection privée/LW-Archiv Prinz Félix und Prinzessin Claire Foto: Cour grand-ducale/Anne du Chastel/LW-Archiv Prinz Louis (l.) sowie Prinz Félix und Gattin Prinzessin Claire mit den beiden Kindern Amalia und Liam bei der Taufe von Prinz Charles. Foto: Gerry Huberty/LW-Archiv

Die Prinzessin ist seit 2013 mit Prinz Félix verheiratet, die Hochzeit fand in Frankreich statt. 2014 durfte das Paar Prinzessin Amalia Gabriela Maria Teresa - so der offizielle Titel - begrüßen, 2016 folgte Prinz Liam Henri Hartmut.

Nach ihrer Grundschulzeit, die Prinzessin Claire in Deutschland verbrachte, zog sie mit ihrer Familie nach Atlanta (USA), wo sie die Atlanta International School besuchte. 1999 kehrte die Familie nach Deutschland zurück und die Prinzessin besuchte die Frankfurt International School, bevor sie zwei Jahre im Internat des Collège Alpin Beau Soleil in der Schweiz verbrachte. Im Jahr 2003 erhielt sie das englische Abitur mit Auszeichnung. 2007 erlangte sie ihren Abschluss in internationaler Kommunikation in Paris.

2009 erlangte sie an der Universität Regina Apostolorum in Rom einen Master in Bioethik mit summa cum laude und begann eine Dissertation. Parallel zu ihrem Studium arbeitete sie für den UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik und Menschenrechte. Seit 2013 leitet sie mit ihrem Mann das Weingut Château les Crostes in Lorgues und ist Mitbegründerin des Unternehmens Young Empire, einer Bekleidungs- und Dekorationsmarke für Kinder.



Privat interessiert sich Prinzessin Claire für soziale und kulturelle Themen, gilt als sehr naturverbunden und sportlich und begeistert sich auch für Fotografie. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Frankfurt am Main.

