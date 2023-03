Prinzessin Claire feiert Geburtstag

Pünktlich zum Frühlingsbeginn dreht sich bei den Betreibern des Château Les Crostes wieder alles um die jüngste Schwiegertochter von Großherzog Henri.

Nathalie RODEN Pünktlich zum Frühlingsbeginn dreht sich bei den Betreibern des Château Les Crostes wieder alles um die jüngste Schwiegertochter von Großherzog Henri.

Die Ehefrau von Prinz Félix von Luxemburg darf sich heute wieder über ein Mehr an Aufmerksamkeiten freuen. Immerhin feiert die gebürtige Baden-Württembergerin ihren 38. Geburtstag: Am 21. März 1985 erblickte Claire Margareta als zweites Kind von Gabriele und Hartmut Lademacher das Licht der Welt.

Mittlerweile hat die studierte Bioethikerin, die sich auf das Thema Organtransplantationen spezialisiert hat, selbst zwei Kinder: Prinzessin Amalia (8) und Prinz Liam (6), mit denen sie ihren Ehrentag begehen darf. Dass Prinzessin Claire und Prinz Félix - die offiziell in Frankfurt am Main wohnhaft sind - nicht nur deren Geburtstage, sondern auch ihre eigenen gerne feiern, davon zeugt ein seltener Schnappschuss auf Social Media: So posierte Prinzessin Claire zu Prinz Félix' 38. im vergangenen Jahr mit einem bunten Partyhütchen in Tortenform samt Kerzen auf dem Kopf:

Im Feste ausrichten und feiern dürften sich die beiden mittlerweile ohnehin bestens verstehen: Gemeinsam mit ihrem Liebsten betreibt Prinzessin Claire seit 2013 das Weingut Château les Crostes in Lorgues (Provence), das man auch als private Eventlocation und Ferienunterkunft mieten kann. 210 Euro aufwärts kostet eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück im Standard-Doppelzimmer.

