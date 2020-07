Die Queen-Enkelin hatte am 17. Juli ohne Vorankündigung ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi in Windsor geheiratet. Auf den Bildern zeigt sich Beatrice strahlend. Nur ein Mann fehlte ...

Panorama 4

Prinzessin Beatrice: Hochzeitsshooting ohne Papa

Die Queen-Enkelin hatte am 17. Juli ohne Vorankündigung ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi in Windsor geheiratet. Auf den Bildern zeigt sich Beatrice strahlend. Nur ein Mann fehlte ...

(dpa) - Nach der überraschenden Nachricht von der Hochzeit der Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice und ihrem Partner Edoardo Mapelli Mozzi hat der Palast am Wochenende mehrere Fotos der Feier veröffentlicht. Darauf zu sehen ist eine strahlende Beatrice an der Seite ihres Bräutigams vor der blumengeschmückten Royal Chapel of All Saints auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Beatrice trägt ein Kleid und eine Tiara, die sie sich von ihrer Großmutter geliehen hatte, wie der Palast mitteilte. Auf einem weiteren Bild sind - mit deutlichem Abstand zum Brautpaar - Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip zu sehen. Die beiden wurden wegen der Corona-Virus-Pandemie seit Mitte März aus Schloss Windsor von der Außenwelt abgeschirmt. Sie schauen mit zufriedenem Blick auf das frisch vermählte Paar.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Die 31-jährige Beatrice ist die älteste Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Gattin Sarah (Fergie). Sie ist mit ihrem jetzigen Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi vermutlich seit 2018 zusammen. Foto: Benjamin Wheeler/PA Media/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die 31-jährige Beatrice ist die älteste Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Gattin Sarah (Fergie). Sie ist mit ihrem jetzigen Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi vermutlich seit 2018 zusammen. Foto: Benjamin Wheeler/PA Media/dpa Die Hochzeit sollte ursprünglich am 29. Mai in der königlichen Kapelle im St.-James-Palast stattfinden. Anschließend war ein Empfang im Buckingham-Palast geplant. Die Corona-Pandemie machte jedoch alle Pläne zunichte. Foto: AFP Die Zeremonie fand in kleinem Kreis im Schloss Windsor statt. Vater Andrew führte die Braut zum Altar. Foto: AFP Pfarrer Anthony Ball legt nach der Hochzeit von Prinzessin Beatrice den Brautstrauß gemäß einer Tradition auf das Grab des Unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey. Foto: Yui Mok/PA Media/dpa

Viele britische Zeitungen hoben eines der Bilder am Sonntag auf ihre Titelseite. Nicht entgangen ist vielen dabei, dass Beatrices Eltern, Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (Fergie), nicht zu sehen sind. „Wo ist Papa?“, fragte der „Sunday Mirror“.

Möglicherweise wollte der Palast verhindern, dass die Hochzeit von den Vorwürfen gegen Andrew im Epstein-Missbrauchskandal überschattet werden könnte. Der zweitälteste Sohn der Queen steht seit Monaten wegen seiner Freundschaft zu dem inzwischen gestorbenen Multimillionär Jeffrey Epstein in der Kritik.

Ein tapferer Spenden-Ritter Der Brite Tom Moore hat bei seinem Spendenlauf gekämpft wie ein tapferer Ritter. Nun ist der 100-Jährige tatsächlich zum Ritter geschlagen worden - von der Queen, die ihm eine besondere Ehre zuteil werden ließ.

Beatrice hatte die Hochzeit wegen der Corona-Virus-Pandemie verschieben müssen. Eigentlich hätte sie bereits Ende Mai in London stattfinden sollen. Die Zeremonie fand unter strikter Beachtung der Distanzregeln statt, wie die BBC berichtete.

Der Brautstrauß wurde wie bei den Royals üblich auf dem Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey abgelegt. Beatrice ist die neunte in der britischen Thronfolge. Ihre jüngere Schwester Eugenie hat bereits vor zwei Jahren in Windsor unter großer Beachtung der Medien geheiratet.