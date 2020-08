Prinzessin Anne: Die Kühle im Schatten der Krone

Unkonventionell und mit sprödem Charme – Großbritanniens Prinzessin Anne feiert am Samstag ihren 70. Geburtstag.

Mit gezogener Waffe wuchtet sich der 26-jährige Ian Ball auf den Rücksitz der Limousine, die er soeben mit seinem Auto an den Straßenrand gedrängt und zum Anhalten gezwungen hat. „Ich will, dass Sie mich ein bis zwei Tage begleiten, denn ich will zwei Millionen Pfund. Steigen Sie aus?“, zischt der Brite Prinzessin Anne an, die mit ihrem Mann Mark gerade von einer Charity-Veranstaltung zum Buckingham Palast zurückkehren will und nun neben Ball sitzt.

Es ist der 20 ...