Prinzessin Amalia feiert Geburtstag

Menschenskinder, ist die Kleine groß geworden! Die Tochter von Prinz Félix und Prinzessin Claire von Luxemburg wird an diesem Donnerstag neun Jahre alt.

(dme) - Vor genau neun Jahren, am 15. Juni 2014, erblickte die Tochter von Prinz Félix und Prinzessin Claire von Luxemburg in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte das Licht der Welt. Seitdem ist Amalia Gabriela Maria Teresa, so ihr vollständiger Name, zu einer kleinen, aber dennoch stolzen Prinzessin herangewachsen.

Obwohl ihre Familie eigentlich eher zurückgezogen lebt - offiziell sollen Félix und Claire mit ihren Kindern Amalia und Liam in Frankfurt am Main ihren Hauptwohnsitz haben -, war die Enkelin von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa in den vergangenen Wochen häufiger bei öffentlichen und auch privaten Ereignissen zu sehen.

So inspizierte Prinzessin Amalia Ende April zusammen mit ihrer Großmutter väterlicherseits die Kirche Saint-Trophyme im südfranzösischen Bormes-les-Mimosas kurz vor der kirchlichen Trauung von Prinzessin Alexandra. Bei der Zeremonie - die eine Woche nach der standesamtlichen Eheschließung in Luxemburg stattfand - trug die junge Dame ein kurzes Kleid und einen süßen Blumenkranz im Jahr ... und stahl damit einigen der Anwesenden die Show.

Mitte Mai nahm Amalia dann mit ihren Eltern und Bruder Prinz Liam am Abschluss der diesjährigen Oktave teil - und lächelte brav vom Balkon des großherzoglichen Palastes den vielen Zuschauern zu. Und jüngst dann das nächste Großereignis: die Taufe ihres Cousins Prinz François in Fischbach. Auch zu dieser Gelegenheit zeigte sich das heutige Geburtstagskind in einem verspielten Kleid - der modische Geschmack von Mutter Claire scheint auf ihr junges Ebenbild abgefärbt zu haben.

