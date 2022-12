Der großherzogliche Hof hat die Termine für die standesamtliche und die kirchliche Trauung von Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory bekannt gegeben.

Hochzeit am Hofe

Prinzessin Alexandra heiratet im April

(LW) - Man kann sie fast schon hören, die Hochzeitsglocken. Doch ein wenig werden sich die royalen Fans noch gedulden müssen: Prinzessin Alexandra (31), die einzige Tochter des großherzoglichen Paares, und ihr Verlobter Nicolas Bagory (34) werden sich erst im April des kommenden Jahres das Jawort geben.

Das Paar - beziehungsweise die Eltern der Braut - gaben erst vor wenigen Wochen, im November, die Verlobung der beiden bekannt. Zuvor hielt man sich über das Privatleben von Prinzessin Alexandra eher bedeckt.

Erst Luxemburg, dann Frankreich

Wie der großherzogliche Hof bekannt gab, gibt sich das Paar am 22. April 2023 im Rathaus der Stadt Luxemburg das Jawort - sechs Tage nach dem 68. Geburtstag von Großherzog Henri, dem Vater der Braut.

Nach der standesamtlichen folgt natürlich standesgemäß noch eine kirchliche Trauung: Diese erfolgt dann eine Woche später, am 29. April 2023, in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas - nur wenige Kilometer entfernt von Cabasson, dem Sommersitz der Familie.

Die Kirche, in der das Paar den Bund fürs Leben schließt, wurde im 18. Jahrhundert erbaut und Ende des vergangenen Jahrtausends saniert - dabei traten bisher versteckte Fresken zutage. Das Gotteshaus, das sich im Zentrum der rund 7800 Einwohner zählenden Gemeinde befindet, ist Trophyme (deutsch: Trophimus), dem ersten Bischof von Arles, gewidmet, der um das Jahr 250 geweiht wurde. Die Kirche steht seit 1973 unter Denkmalschutz.

Weitere Details über die Hochzeit sind noch nicht bekannt.

