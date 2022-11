Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa geben die Verlobung ihrer Tochter mit dem Franzosen Nicolas Bagory bekannt.

Großherzogliche Familie

Prinzessin Alexandra heiratet

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa geben die Verlobung ihrer Tochter mit dem Franzosen Nicolas Bagory bekannt.

(LW) – Bald läuten wieder die Hochzeitsglocken für ein Mitglied der großherzoglichen Familie. Im kommenden Frühjahr soll Prinzessin Alexandra ihrem Lebensgefährten Nicolas Bagory das Ja-Wort geben. Das gab das großherzogliche Paar am Montag per Pressemitteilung bekannt.

4 Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue 2017: Prinzessin Alexandra an der Seite ihres Vaters Großherzog Henri. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv Prinz Félix, Prinz Louis, Großherzogin Maria Teresa, Großherzog Henri und Prinzessin Alexandra (v.l.n.r.). Foto: Stand Speak Rise Up/Julio Piatti Prinz Sébastien und Prinzessin Alexandra bei der Hochzeit von Prinz Josef-Emanuel von Liechtenstein. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst

Der Verlobte von Prinzessin Alexandra (31) kam laut Angaben des Hofes am 11. November 1988 zur Welt und wuchs in der Bretagne auf. Er hat Politik- und Sprachwissenschaften an der Universität Sorbonne in Paris studiert und ist beruflich mit der Realisierung sozialer und kultureller Projekte betraut.

Gabriel Médawar, ein ehemaliger Mentor, beschreibt Nicolas Bagory vor rund zehn Jahren im Karriereportal LinkedIn als kultiviert und geistreich und bescheinigt ihm Scharfsinn sowie intellektuelle Finesse. „Seine Rechtschaffenheit, seine Ideale und seine Lust, sich zu engagieren, machen ihn zu einem wertvollen Studenten mit weitreichendem Potenzial.“



Dass die freudige Nachricht ausgerechnet an diesem Montag verkündet wurde, scheint kein Zufall zu sein: Am 7. November vor 42 Jahren wurde publik, dass der damalige Prinz Henri um die Hand seiner Lebensgefährtin Maria Teresa Mestre angehalten hat.

Letztere verlieh ihrer Freude über die bevorstehende Hochzeit ihrer Tochter dann auch nochmal mit einem privaten Foto auf ihrer persönlichen Instagram-Seite Ausdruck:

