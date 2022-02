Das viertälteste Kind - und die einzige Tochter - von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa darf in diesem Jahr 31 Kerzen auspusten.

Prinzessin Alexandra feiert Geburtstag

Das viertälteste Kind - und die einzige Tochter - von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa darf in diesem Jahr 31 Kerzen auspusten.

(Sch) - Als Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine, Princesse de Luxembourg, Princesse de Nassau et Bourbon-Parme erblickte sie am 16. Februar 1991 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte das Licht der Welt und komplettierte damit den Nachwuchs von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa: Prinzessin Alexandra.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Das großherzogliche Paar mit Prinzessin Alexandra bei der Taufe. Foto: Cour grand-ducale/LW-Archiv

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Das großherzogliche Paar mit Prinzessin Alexandra bei der Taufe. Foto: Cour grand-ducale/LW-Archiv 1991: Die damalige Erbgroßherzogin und ihre neugeborene Tocher verlassen zusammen mit der gesamten Familie die Maternité. Foto: LW-Archiv 1991: Die damalige Erbgroßherzogin Maria Teresa und ihre Tochter Alexandra wurden bereits kurz nach der Geburt in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte von einem Fotografen besucht. Foto: Cour grand-ducale/LW-Archiv Die großherzogliche Familie im Jahr 2005. Foto: Cour grand-ducale/Lola Velasco/LW-Archiv 2005: Die Prinzessin mit ihrer Mutter im Cercle Municipal als Gäste einer Modenschau. Foto: Marc Wilwert/LW-Archiv Prinzessin Alexandra in jungen Jahren. Foto: Guy Jallay/LW-Archiv

An diesem 16. Februar feiert die Schwester von Prinz Louis, Prinz Sébastien, Prinz Félix und Erbgroßherzog Guillaume ihren 31. Geburtstag. Nach ihrem Baccalauréat am Lycée Vauban studierte Alexandra im Ausland, unter anderem in den USA und Irland. Dort, auf der Grünen Insel, erwarb sie 2017 ihren Master in Interreligiösen Studien mit einer Spezialisierung auf Konfliktlösung. Ihr Interesse auf diesem Gebiet konnte die Prinzessin unter anderem bei einem Praktikum beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einbringen, das sie absolvierte als Luxemburg dort einen Sitz als nichtständiges Mitglied hatte.

Die Prinzessin am Nationalfeiertag 2010 in Esch/Alzette. Foto: Guy Jallay

6 Die Prinzessin am Nationalfeiertag 2010 in Esch/Alzette. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Die Prinzessin am Nationalfeiertag 2010 in Esch/Alzette. Foto: Guy Jallay Die großherzogliche Familie im traditionellen Familienurlaub in Cabasson. Foto: Maison du Grand-Duc / Marion Dessard 2012: Prinz Felix, Prinz Louis und Prinzessin Tessy, Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien zusammen mit Mitgliedern der Familie De Lannoy. Foto: Gerry Huberty Der vollständige Name der Prinzessin lautet Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine. Foto: Cour grand-ducale/Lola Velasco/LW-Archiv Prinz Sébastien und Prinzessin Alexandra beim Begräbnis von Großherzog Jean. Foto: Guy Jallay Prinzessin Alexandra 2007 beim "Relais pour la Vie". Foto: Guy Jallay





Die großherzogliche Ahnentafel Tauchen Sie ein in die Geschichte der Familie Nassau. Von Großherzog Adolph bis Prinz Charles. Klicken Sie sich durch den interaktiven Stammbaum.

Auch bei offiziellen Terminen ist Alexandra häufig präsent. So nahm sie etwa vergangenen September an einem Konzert anlässlich des 100. Geburtstags von Großherzog Jean in der Philharmonie teil und begleitete ihren Vater 2017 auf Staatsvisite nach Japan. Daneben engagiert sich Alexandra als Freiwillige in der Flüchtlingshilfe und ist Schirmherrin der Lëtzebuerger Déiereschutzliga wie auch der Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung.

Privat mag es die Prinzessin, die unter anderem Luxemburgisch, Französisch, Englisch und Spanisch spricht, gerne sportlich. Sie spielt Tennis, fährt Ski sowie Wasserski und hat lange Zeit auch getanzt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 2017: Prinzessin Alexandra an der Seite ihres Vaters Großherzog Henri. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. 2017: Prinzessin Alexandra an der Seite ihres Vaters Großherzog Henri. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv Prinzessin Alexandra - hier neben der emeritierten japanischen Kaiserin Michiko - vertrat 2017 ihre Mutter, Großherzogin Maria Teresa, beim Staatsbesuch in Japan. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv 2017 beim Staatsbesuch in Japan: Prinzessin Alexandra spricht mit der japanischen Kaiserin während des Besuchs der Stadt Tsuchiura Foto: Guy Wolff/LW-Archiv 2019: Prinz Sébastien und Prinzessin Alexandra beim Begräbnis von Großherzog Jean. Foto: Guy Jallay/LW-Archiv 2019: Prinzessin Alexandra verfolgt eine Begegnung im Beachvolleyball bei den Spielen der kleinen Länder in Montenegro. Foto: Christian Kemp/LW-Archiv Neujahrsempfang im Januar 2020 im Palais: Erbgroßherzog Guillaume, Prinzessin Stéphanie, Großherzog Henri und Prinzessin Alexandra. Foto: Claude Piscitelli/LW-Archiv





