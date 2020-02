Sympathieträgerin mit großem Herz und Spaß am Sport: Prinzessin Alexandra feiert am 16. Februar ihren 29. Geburtstag.

Panorama 18

Prinzessin Alexandra feiert Geburtstag

Sympathieträgerin mit großem Herz und Spaß am Sport: Prinzessin Alexandra feiert am 16. Februar ihren 29. Geburtstag.

(LW) - Eine Frau unter vielen Männern – so könnte man die Rolle von Prinzessin Alexandra beschreiben, die am 16. Februar ihren 29. Geburtstag feiert: Sie ist die einzige Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa – und war bis zur Geburt ihrer Nichte Amalia im Jahr 2014, der Tochter von Bruder Félix und seiner Frau Claire, auch das jüngste weibliche Mitglied der Kernfamilie.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Aufnahme aus dem Jahr 2006. Foto: Cour grand-ducale / Lola Velasco / LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Aufnahme aus dem Jahr 2006. Foto: Cour grand-ducale / Lola Velasco / LW-Archiv Ein Schnappschuss auf Schloss Berg im Jahr 2011: Prinzessin Alexandra mit Bruder Sébastian und ihren Eltern, Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa. Foto: Guy Jallay / LW-Archiv Erster großer Auftritt: Die Taufe von Prinzessin Alexandra 1991 in Fischbach. Foto: LW-Archiv 2009: Prinzessin Alexandra bei der Pokalübergabe nach dem Endspiel des FLBB Loterie Nationale Cup zwischen AB Contern und T71 Dudelingen in der Coque. Foto: Fern Konnen / LW-Archiv Geschwisterduo vor dem Nationalfeiertag: Am 22. Juni 2011 besuchten Erbgroßherzog Guillaume und Prinzessin Alexandra die Stadt Esch/Alzette und grüßten vom Balkon des Hotel de Ville. Foto: Guy Jallay / LW-Archiv Erste Versuche an der Querflöte: Prinzessin Alexandra und ihr Bruder Sébastien besuchten 1999 die "Stage des jeunes" der Harmonie municipale der Stadt Esch/Alzette. Foto: LW-Archiv

Am 16. Februar 1991 erblickte die Prinzessin, deren voller Name Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine lautet, in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte das Licht der Welt. Nach ihrem Baccalauréat am Lycée Vauban studierte sie unter anderem in den USA, Frankreich und Irland. An ihrer letzten Studienstation, der Irish School of Ecumenics in Dublin, erwarb Alexandra 2017 einen Masterabschluss in Interreligiösen Studien mit einer Spezialisierung auf Konfliktmanagement.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 2017 beim Staatsbesuch in Japan: Kaiserin Michiko und Kaiser Akihito im Gespräch mit Prinzessin Alexandra und Großherzog Henri. Foto: SIP / Jean-Christophe Verhaegen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 2017 beim Staatsbesuch in Japan: Kaiserin Michiko und Kaiser Akihito im Gespräch mit Prinzessin Alexandra und Großherzog Henri. Foto: SIP / Jean-Christophe Verhaegen 2017 beim Staatsbesuch in Japan: Prinzessin Alexandra unterhielt sich angeregt mit den geladenen Gästen. Foto: Guy Wolff / LW-Archiv Nationalfeiertag 2015: Prinzessin Alexandra wurde auf dem Weg zum Te Deum von Bruder Sébastien begleitet. Foto: Gerry Huberty / LW-Archiv 2017: Prinzessin Alexandra an der Seite ihres Vaters Großherzog Henri. Foto: Guy Wolff / LW-Archiv 2017 beim Staatsbesuch in Japan: Prinzessin Alexandra spricht mit der japanischen Kaiserin während des Besuchs der Stadt Tsuchiura Foto: Guy Wolff / LW-Archiv 2015: Prinzessin Alexandra beim Spiel- und Sportfest "Nosl meets Zak". Foto: Armand Wagner / LW-Archiv 2017 beim Staatsbesuch in Japan: Beim Business Forum lauschte Prinzessin Alexandra der Eröffnungsrede ihres Vaters. Foto: Guy Wolff / LW-Archiv

Die Prinzessin, die in ihrer Freizeit gerne Sport betreibt und auch das Reisen und die Entdeckung fremder Kulturen sehr schätzt, nimmt häufig im Namen der großherzoglichen Familie an offiziellen Veranstaltungen teil. Sie ist zudem ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv und Schirmherrin der Lëtzebuerger Déiereschutzliga sowie der Stiftung Lëtzebuerger Blannevereenegung.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Das Geburtstagskind im Portrait: Prinzessin Alexandra. Foto: Cour grand-ducale / Lola Velaso / LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Geburtstagskind im Portrait: Prinzessin Alexandra. Foto: Cour grand-ducale / Lola Velaso / LW-Archiv Ein Fan bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa in Montenegro: Prinzessin Alexandra verfolgte im Mai 2019 das Beachvolleyball-Match Luxemburg - Montenegro. Foto: Christian Kemp / LW-Archiv Basketball-Match im Mai 2019 bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa in Montenegro: Prinzessin Alexandra feuerte die Luxemburger Equipe im Spiel gegen Island an. Foto: Christian Kemp / LW-Archiv Neujahrsempfang im Januar 2020 im Palais: Erbgroßherzog Guillaume, Prinzessin Stéphanie, Großherzog Henri und Prinzessin Alexandra. Foto: Claude Piscitelli / LW-Archiv Nationalfeiertag 2018: Prinzessin Alexandra mit ihren Brüdern Prinz Louis (l.) und Prinz Sébastien. Foto: Guy Jallay / LW-Archiv