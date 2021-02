Am heutigen 16. Februar wird die einzige Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa 30 Jahre alt.

Panorama 21

Prinzessin Alexandra: Ein kleines Fest zum 30. Geburtstag

Am heutigen 16. Februar wird die einzige Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa 30 Jahre alt.

(LW) - Der 30. Geburtstag ist eigentlich ein Grund zur Freude: Ausbildung oder Studium sind abgeschlossen – das echte Leben beginnt. Auch für Prinzessin Alexandra von Luxemburg, die einzige Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, ist der heutige 16. Februar ein Tag, der zum Feiern einlädt – doch pandemiebedingt muss ebenfalls am Hofe auf ein rauschendes Fest zum 30. Geburtstag verzichtet werden.

21 1991: Die damalige Erbgroßherzogin Maria Teresa und ihre Tochter Alexandra wurden bereits kurz nach der Geburt in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte von einem Fotografen besucht. Foto: Cour grand-ducale/LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 1991: Die damalige Erbgroßherzogin Maria Teresa und ihre Tochter Alexandra wurden bereits kurz nach der Geburt in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte von einem Fotografen besucht. Foto: Cour grand-ducale/LW-Archiv 1991: Die damalige Erbgroßherzogin und ihre neugeborene Prinzessin Alexandra verlassen zusammen mit der gesamten Familie die Maternité. Foto: LW-Archiv 1991: Feierliche Taufe der jungen Prinzessin. Foto: Cour grand-ducale/LW-Archiv 1991: Die stolzen Brüder Guillaume, Félix und Louis (v.l.n.r.) bestaunen den Familienzuwachs. Foto: Cour grand-ducale/LW-Archiv 1993: Das kunstvolle „Make-up” für Prinzessin Alexandra wird von Erbgroßherzogin Maria Teresa bestaunt. Foto: Horst Gotz/LW-Archiv 1998: Prinzessin Alexandra mit einem schwarzen Kaninchen. Foto: Teddy Jaans/LW-Archiv Erste Versuche an der Querflöte: Prinzessin Alexandra und ihr Bruder Sébastien besuchten 1999 die „Stage des jeunes” der Harmonie municipale von Esch/Alzette. Foto: Fernand Schütz/LW-Archiv 1999: Prinzessin Alexandra versucht, der Tuba Töne zu entlocken. Foto: Fernand Schütz/LW-Archiv Auf der „Vakanz": Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien mit dem Eifel-Petz aus dem Eifelpark Gondorf. Foto: LW-Archiv 2005: Die Prinzessin mit ihrer Mutter im Cercle Municipale als Gäste einer Modenschau. Foto: Marc Wilwert/LW-Archiv 2006: Prinzessin Alexandra als Teenager. Foto: SIP/Lola Velasco/LW-Archiv 2006: Einer der ersten großen Soloauftritte – die Einweihung der Ecole Princesse Alexandra in Wasserbillig. Foto: Pierre Matgé/LW-Archiv 2006: Prinzessin Alexandra trägt sich am Nationalfeiertag ins goldene Buch der Stadt Esch/Azette ein. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv 2008: Prinzessin Alexandra und Erbprinz Guillaume beim Te Deum am Nationalfeiertag. Foto: Guy Jallay/LW-Archiv 2009: Prinzessin Alexandra bei der Pokalübergabe nach dem Endspiel des FLBB Loterie Nationale Cup zwischen AB Contern und T71 Dudelingen in der Coque. Foto: Fern Konnen/LW-Archiv 2011: Unterwegs mit ihrem ältesten Bruder Guillaume am Vorabend des Nationalfeiertags in Esch/Alzette. Foto: Guy Jallay/LW-Archiv 2011: Alexandra und Bruder Guillaume als Zuschauer bei den Spielen der kleinen Länder. Foto: Fabrizio Munisso/LW-Archiv 2012: Unterwegs zur Hochzeit von Bruder Guillaume in der Kathedrale Notre-Dame an der Seite von Prinz Sébastien. Foto: Gerry Huberty/LW-Archiv 2017: Staatsbesuch in Japan mit Vater Henri - hier neben dem emeritierten japanischen Kaiserpaar. Foto: Jean-Christophe Verhaegen/LW-Archiv 2019: Prinzessin Alexandra verfolgt eine Begegnung im Beachvolleyball bei den Spielen der kleinen Länder in Montenegro. Foto: Christian Kemp/LW-Archiv Der vollständige Name der Prinzessin lautet Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine. Foto: Cour grand-ducale/Lola Velasco/LW-Archiv

Als viertes von fünf Kindern erblickte Alexandra im Jahr 1991 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte das Licht der Welt. Nach dem Besuch der Grundschule Angelsberg und dem Abitur am Lycée Vauban im Jahr 2009 studierte die Prinzessin unter anderem Psychologie und Sozialwissenschaften in den USA und Frankreich. Anschließend absolvierte sie ein Masterstudium in Interreligiösen Studien an der Irish School of Ecumenics des renommierten Trinity College in Dublin.

Großherzogliches Paar feiert Rubinhochzeit Am 14. Februar, dem Tag der Liebenden, begehen Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa ihren 40. Hochzeitstag. Ein fotografischer Rückblick auf ihre gemeinsame Zeit als Eheleute.

Als Mitglied der großherzoglichen Familie nimmt das Geburtstagskind nicht nur regelmäßig an offiziellen Terminen und Veranstaltungen teil: Die junge Prinzessin engagiert sich außerdem im sozialen Bereich. Zusätzlich ist sie Schirmherrin der Lëtzebuerger Déiereschutzliga sowie der Lëtzebuerger Blannevereenegung.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.