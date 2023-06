Der jüngste Sohn des Großherzogs war am Samstag zur Hochzeit von Prinz Johann-Wenzel von und zu Liechtenstein und Gräfin Felicitas von Hartig in Wien eingeladen.

Prinz Sébastien zu Gast bei Liechtensteiner Märchenhochzeit

(dme) - Prinz Sébastien, der jüngste Sohn von Großherzog Henri, war am Samstag bei der Hochzeit von Prinz Johann-Wenzel von und zu Liechtenstein und Gräfin Felicitas von Hartik in Wien zu Gast. Der Bräutigam ist der Sohn von Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein und Prinz Gundakar von und zu Liechtenstein.

Die Liechtensteiner Heirat fand bei schönstem Sommerwetter in der Servitenkirche der österreichischen Hauptstadt statt, nachdem die Braut in einem Oldtimer-Cabrio vorgefahren war, wie die Bunte berichtet. Das Paar hatte sich am 8. Oktober 2022 während eines gemeinsamen Urlaubs auf Sizilien nach elf Beziehungsjahren verlobt. Die standesamtliche Trauung hatte bereits im April in Vaduz stattgefunden.

Neben Prinz Sébastien war die Wiener Kirche mit zahlreichen weiteren illustren Gästen gefüllt, so etwa Erbprinzesin Sophie und Erbprinz Alois von Liechtenstein, Heinrich Donatus, Erbprinz zu Schaumburg-Lippe, Erbprinz Paul-Anton Esterházy von Galántha mit seiner Frau Franziska und Eleonore d'Ambrosio-Habsburg, die Erzherzogin von Österreich.

