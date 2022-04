Vater und Sohn begehen am gleichen Tag ihr Wiegenfest - der eine darf 67, der andere 30 Kerzen auf der Torte auspusten.

Panorama 17

Freude im Doppelpack

Prinz Sébastien und Großherzog Henri feiern Geburtstag

Vater und Sohn begehen am gleichen Tag ihr Wiegenfest - der eine darf 67, der andere 30 Kerzen auf der Torte auspusten.

(Sch) - An seinem 37. Geburtstag am 16. April 1992 hat Großherzog Henri ein ganz besonderes Geschenk erhalten: Sein Sohn, Prinz Sébastien, erblickte in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte als fünftes und jüngstes Kind des großherzoglichen Paares das Licht der Welt.

Seitdem können die beiden ihren Ehrentag zusammen feiern – Großherzog Henri darf heute 67 Kerzen auf der Torte auspusten, Prinz Sébastien immerhin 30. Doch die beiden verbindet natürlich noch mehr als nur der gemeinsame Geburtstag.

17 Das offizielle Geburtstagsfoto von Prinz Sébastien. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das offizielle Geburtstagsfoto von Prinz Sébastien. Foto: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Das offizielle Geburtstagsfoto von Großherzog Henri. Foto: Maison du Grand-Duc/Marion Dessard Anlässlich des 62. Geburtstags von Großherzog Henri vor fünf Jahren veröffentlichte der Hof dieses Bild. Foto: Cour grand-ducale/Lola Velasco/LW-Archiv Prinz Sébastien (l.) bei der Ablegung seines Eides als Offizier. Foto: Cour grand-ducale/Olivier Minaire/LW-Archiv Neujahrsempfang 2019: Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa. Foto: Guy Jallay/LW-Archiv Die großherzogliche Familie im Jahr 2005. Foto: Cour grand-ducale/Lola Velasco/LW-Archiv Die Brüder 2012 auf dem Weg zum Galadinner: Prinz Sébastien, Prinz Louis und Prinz Félix (v.l.n.r.). Foto: Guy Jallay/LW-Archiv 1992: Die Prinzenkinder mit ihrem jüngsten Geschwisterchen Sébastien. Foto: LW-Archiv 2015: Sébastien schließt sein Bachelor-Studium in den USA ab. Sein Vater, Großherzog Henri, ist bei der Zeremonie zugegen. Foto: Cour grand-ducale Erbgroßherzog Henri und sein Sohn Sébastien im Jahr 1996. Foto: LW-Archiv Beim Nationalfeiertagsempfang 2018: Prinz Louis, Prinzessin Claire, Prinz Félix, Großherzogin Maria Teresa, Großherzog Henri, Erbgroßherzogin Stéphanie, Erbgroßherzog Guillaume, Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv 1992: Prinz Sébastien wird getauft. Foto: LW-Archiv 1992: Maria Teresa mit ihrem Neugeborenen, Prinz Sébastien. Foto: LW-Archiv Die großherzogliche Familie beim Sommerurlaub in Cabasson. Foto: Maison du Grand-Duc/Marion Dessard/LW-Archiv Sandhurst, April 2017: Maria Teresa umgeben von Großherzog Henri und Prinz Sébastien, die beide am 16. April Geburtstag feiern. Foto: Cour grand-ducale/LW-Archiv Vor wenigen Wochen: Großherzog Henri reiste nach Kolumbien, um der Hochzeit seines Neffen, Prinz Josef-Emanuel von Liechtenstein, beizuwohnen. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst Perfekt gestylt für eine Tropenhochzeit: Auch Prinz Sébastien und Prinzessin Alexandra feierten in Südamerika. Foto: Luxpress/Jean-Claude Ernst

Wie sein Vater, Großherzog Henri, im Jahr 1975 hat auch Prinz Sébastien von 2016 bis 2017 eine Offiziersausbildung an der renommierten Royal Military Academy Sandhurst in Großbritannien absolviert – dort weilte 2002 auch sein älterer Bruder, Erbgroßherzog Guilllaume. Und natürlich bieten sich im Laufe des Jahres zahlreiche offizielle Anlässe, bei denen Vater und Sohn gemeinsam zu sehen sind.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.