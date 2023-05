Wenn der Sohn von Königin Rania und König Abdullah II. an diesem Donnerstag den Bund der Ehe eingeht, mischt sich der jüngste Sohn von Großherzog Henri unter die royalen Gäste.

Märchenhochzeit in Jordanien

Prinz Sébastien reist zur Trauung von Kronprinz Hussein

Sechs Jahre ist es her, dass Prinz Sébastien (31) und Kronprinz Hussein von Jordanien (28) 44 Wochen Seite an Seite verbracht haben. Als Offizierskadetten der berühmten Kaderschmiede Royal Military Academy of Sandhurst im Süden Englands, wo in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche illustre Persönlichkeiten eine Ausbildung absolviert haben (darunter Jean, Henri und Guillaume von Luxemburg, Großbritanniens Prinz William und sein Bruder Harry sowie der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill), bildeten sich die beiden jungen Männer gemeinsam militärisch weiter.



Prinz Sébastien (zwischen den Vorbeischreitenden zu sehen) und Prinz Hussein (r.) bei der Abnahme der Sandhurster Abschlussparade durch König Abdullah II. von Jordanien im Jahr 2017. Foto: LW-Archiv/Cour grand-ducale/Lola Velasco

So erscheint es nur logisch, dass die Wahl des Vertreters der großherzoglichen Familie anlässlich der bevorstehenden Hochzeitsfeier im haschemitischen Königshaus auf den ehemaligen Kameraden des Bräutigams fiel. Als ebenbürtiger Königshausvertreter wäre zwar auch eine Teilnahme von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Ehefrau Stéphanie durchaus denkbar gewesen, doch die Anreise über die Entfernung von rund 3.500 Kilometern ist für das Paar in Anbetracht ihrer zwei kleinen Kinder möglicherweise doch zu strapaziös.

Im Hochzeitsfieber: Prinz Sébastien (l.) und sein Bruder Prinz Louis Ende April bei der kirchlichen Trauung ihrer Schwester Prinzessin Alexandra in Bormes-les-Mimosas. Foto: LW-Archiv/Marc Wilwert

Prinz Sébastien wird am Donnerstag trotzdem in bester Gesellschaft sein. Unter anderem haben folgende Gäste ihre Teilnahme bestätigt: Kronprinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden, Kronprinz Haakon von Norwegen – wahrscheinlich aber ohne seine Ehefrau Mette-Marit – sowie König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande.

Von wo aus der Luxemburger Adelshausvertreter anreisen wird, ist derweil nicht bekannt. In welchem Land der jüngste Sohn von Großherzog Henri derzeit seinen Wohnsitz habe, sei Privatsache, so lautet die Antwort der Maison du Grand-Duc auf eine Anfrage des „Luxemburger Wort“.

Das Brautpaar mit Königin Rania und König Abdullah bei der offiziellen Verlobungsfeier im vergangenen August. Foto: AFP

Jahr der Liebe

Die eigentliche Trauzeremonie soll im Zahran-Palast in Jordaniens Hauptstadt Amman stattfinden. „Anschließend zieht der Hochzeitszug zum Al-Husseiniya-Palast weiter“, teilte der haschemitische Hof mit. Hier feierten auch schon Königin Rania und König Abdullah ihre Hochzeit vor fast genau 30 Jahren. Am 10. Juni steht mit der Perlenhochzeit des Regentenpaares also schon der nächste Anlass zum Feiern auf der Agenda.

Prinzessin Iman von Jordanien feiert Märchenhochzeit Die Tochter des jordanischen Königs Abdullah II. und Königin Rania schloss am Sonntag den Bund der Ehe mit ihrem Verlobten Jameel Alexander Thermiotis.

Für das Königshaus steht das Jahr 2023 definitiv im Zeichen der Liebe, heiratete doch auch schon Prinzessin Iman (26) - in eleganter Dior-Robe und Chaumet-Tiara - im März ihren Verlobten, den venezolanischen Risikokapitalgeber Jameel Alexander Thermiotis (29). Die anstehende Hochzeit von Kronprinz Hussein und seiner Verlobten, der saudischen Architektin Rajwa Khaled Bin Musaed Bin Saif (29), wird aber mit ziemlicher Sicherheit noch um einiges prunkvoller. Immerhin handelt es sich um die Eheschließung des Thronfolgers – und somit auch global gesehen um die wichtigste Adelshochzeit des Jahres.

Königin Rania scheint damit vollkommen in ihrem Element zu sein. Regelmäßig lässt sie ihre Follower auf Social Media ausführlich an den diversen Hochzeitsvorbereitungen und -feierlichkeiten teilhaben. So postete die 52-Jährige - die sich bei Instagram als „Mutter und Ehefrau“ mit einem „wirklich coolen Job“ beschreibt - vergangene Woche etwa voller Stolz zahlreiche Fotos und Videos vom Junggesellinnenabschied ihrer künftigen Schwiegertochter.

