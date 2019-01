Prinz Philip ist ein Sturkopf und zeigt sich nicht immer von seiner nettesten Seite. Nachdem er einen schweren Unfall verursacht hat, präsentiert er sich in einem Brief an die Opfer aber reumütig.

Prinz Philip entschuldigt sich bei Unfallopfern

(dpa) - Nach öffentlicher Kritik wegen seines Verhaltens bei einem Autounfall hat sich der britische Prinz Philip (97) in einem Brief bei den Verletzten entschuldigt. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. schrieb: „Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr mir mein Anteil am Unfall an der Babingley-Kreuzung leid tut.“

Der 97-Jährige war in die Kritik geraten, weil er in seinem Alter noch Auto fährt, sich zunächst nicht persönlich bei den Unfallopfern entschuldigte und nach dem Vorfall zu Fuß nach Hause marschierte.

Er kenne den starken Verkehr dort in der Nähe von Sandringham sehr gut, schrieb Prinz Philip in seinem Brief. Doch sei er von der Sonne am Nachmittag stark geblendet worden und habe das andere Fahrzeug nicht gesehen. „Ich bereue sehr die Konsequenzen.“ Ihm sei nach dem Unfall außerdem geraten worden, zum Landsitz Sandringham zurückzukehren. Dort verbringt er mit der Queen viele Winterwochen.

Der Buckingham-Palast bestätigte am Sonntag die Echtheit des Briefs. Prinz Philip habe beiden verletzten Frauen geschrieben, teilte eine Sprecherin mit.



Philip hatte sich bei dem Unfall am 17. Januar in der Nähe des Landsitzes mit seinem Land Rover überschlagen, kam aber ohne Blessuren davon. Im anderen Fahrzeug brach sich eine Beifahrerin ein Handgelenk, die Fahrerin erlitt Schnittwunden am Knie. Ärzte behandelten beide Frauen in einer Klinik in der Grafschaft Norfolk. Ein neun Monate altes Baby im Auto blieb unverletzt.



Prinz Philip erholt sich nach Autounfall Nach seinem Autounfall erholt sich Prinz Philip (97) auf dem Landsitz der Queen. Königin Elizabeth II. (92) sei an seiner Seite, berichteten britische Medien am Freitag.

Eine der Frauen, Emma Fairweather, hatte vor einigen Tagen beklagt, dass der Duke von Edinburgh nichts von sich hören lasse. Hingegen habe ihr die Queen (92) über eine eng vertraute Hofdame ihre „wärmsten guten Wünsche“ ausrichten lassen. Das sei zwar eine nette Geste, aber nicht die Königin sei in den Unfall verwickelt gewesen, sondern deren Mann. Der Buckingham-Palast hatte damals mitgeteilt, die Grußnachrichten an die Insassinnen des Autos seien im Namen der Königin und ihres Mannes übermittelt worden.

„Eine Menge Leute hatten mir gesagt, dass ich nichts Nettes von Prinz Philip erwarten kann“, sagte Fairweather. Von seinem Schreiben war sie aber begeistert, vor allem von der Unterschrift ohne offiziellen Titel: „Yours sincerely Philip“ (Hochachtungsvoll! Philip). Der Brief ist auf den 21. Januar datiert, also vier Tage nach dem Unfall.

Nur wenige Tage nach dem Unfall wurde Prinz Philip am Steuer eines neuen Geländewagens gesichtet - nicht angeschnallt und ohne Beifahrer. Das feuerte die Debatte über Senioren am Steuer weiter an.