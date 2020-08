Der älteste Sohn von Prinz Guillaume und Prinzessin Sibilla von Luxemburg wurde am Dienstag in den Offiziersdienst der Luxemburger Armee eingeführt.

Prinz Paul-Louis von Nassau legt Offiziers-Eid ab

Nathalie RODEN Der älteste Sohn von Prinz Guillaume und Prinzessin Sibilla von Luxemburg wurde am Dienstag in den Offiziersdienst der Luxemburger Armee eingeführt.

Für Prinz Paul-Louis von Nassau, den Neffen von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, hat am Dienstag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Nach seinem erfolgreichen Abschluss an der Royalen Militärakademie Sandhurst in Großbritannien hat der 22-jährige Sohn von Prinz Guillaume und Prinzessin Sibilla seinen Eid als Offizier der Luxemburger Armee abgelegt.

Prinz Paul-Louis de Nassau beim Leisten seiner Unterschrift. Foto: Ben Toussaint/Armée luxembourgeoise

Die Feierlichkeiten fanden im Beisein seiner Eltern sowie seines Cousins, Erbgroßherzog Guillaume, statt. Zu den ersten Gratulanten zählten zudem Verteidigungsminister François Bausch, Oberst Yvon Kries als Vertreter des Generalstabs der Armee sowie Oberstabsfeldwebel Paul Reiser.

„Sovereign's Parade“ in Sandhurst: Prinz Sébastien schließt Offizierausbildung ab Die Ausbildung in Sandhurst hat in der großherzoglichen Familie Tradition. Nach seinem Vater Großherzog Henri und seinem Bruder Erbgroßherzog Guillaume ist nun auch Prinz Sébastien Absolvent der königlichen Militärakademie.

Mit seiner Ausbildung in der Kaderschmiede der britischen Armee in Sandhurst im Süden Londons reiht sich Prinz Paul-Louis in eine illustre Riege von Absolventen ein, darunter auch sein Großvater, Großherzog Jean, sein Onkel, Großherzog Henri, sowie seine Cousins, Erbgroßherzog Guillaume und Prinz Sébastien.

Doch nicht nur in der großherzoglichen Familie hat die Ausbildung in Sandhurst Tradition. Auch die englischen Prinzen William und Harry, die Könige Hussein und Abdallah II. von Jordanien und der frühere britische Premierminister Winston Churchill zählen zu den bekannteren Absolventen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.