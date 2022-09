Der jüngste Sohn von Prinz Louis von Luxemburg und Tessy Antony de Nassau wird an diesem Mittwoch 15 Jahre alt.

Happy Birthday

Prinz Noah feiert Geburtstag

Der jüngste Sohn von Prinz Louis von Luxemburg und Tessy Antony de Nassau wird an diesem Mittwoch 15 Jahre alt.

Groß ist er geworden – so groß, dass Prinz Noah seine Mutter Tessy Antony de Nassau mittlerweile auf Fotos überragt. Was die Luxemburgerin allerdings nicht davon abhält, „ihren großen Jungen“ weiterhin hin und wieder liebevoll als „ihr Baby“ zu bezeichnen. Heute - am 21. September - darf der Teenager 15 Kerzen auf seiner Geburtstagstorte auspusten.

Prinz Noah, der zudem die Namen Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier trägt, kam am 21. September 2007 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte als zweites Kind von Prinz Louis und dessen damaliger Ehefrau Tessy zur Welt.



Seit vergangenem Jahr, mit der Geburt des kleinen Theodor am 26. August 2021 (aus der Beziehung zwischen Tessy Antony de Nassau und dem Schweizer Unternehmer Frank Floessel), darf auch er sich großer Bruder nennen. Eine Rolle, welcher der Enkel von Großherzog Henri den Fotos auf Instagram nach (oben ein Gruppenbild mit seinen Brüdern Gabriel und Theodor sowie Stiefschwester Julia Floessel), mit Freuden nachkommt.



