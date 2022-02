Doch keine Hochzeit: In einem Interview mit dem französischen Magazin „Point Vue“ gibt Louis die Trennung von Scarlett-Lauren Sirgue bekannt.

Nach zehn Monaten

Prinz Louis löst Verlobung auf

(dpa) – Prinz Louis (35) und seine Verlobte, die französische Anwältin Scarlett-Lauren Sirgue (30), haben das Ende ihrer Verlobung bekannt gegeben. „Wir werden nicht heiraten“, sagte Louis in einem gemeinsamen Interview mit dem französischen Magazin „Point de Vue“ (Dienstag). Es habe keinen „Schatten“ oder ein Problem in der Ehe gegeben, „sondern grundlegende Meinungsverschiedenheiten, die uns zu dieser Entscheidung geführt haben“. Sie wollten einander aber in Freundschaft verbunden bleiben, erklärten beide.

Prinz Louis hat sich verlobt Prinz Louis wird wieder heiraten. Er hat sich mit der 29-jährigen Französin Scarlett-Lauren Sirgue verlobt.

Das Paar hatte im April 2021 seine Verlobung bekannt gegeben. Die Hochzeit hätte in diesem Jahr stattfinden sollen. Der drittälteste Sohn von Großherzog Henri und seiner Frau Maria Teresa war bereits einmal verheiratet und hat zwei Söhne aus dieser Ehe.