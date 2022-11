Prinz Liam feiert Geburtstag

Der Sohn von Prinz Félix und Prinzessin Claire wird am Montag stolze sechs Jahre alt.

(LW) – Wieder mal ein Grund zum Feiern in der großherzoglichen Familie: Prinz Liam, der kleine Bruder von Prinzessin Amalia (8) und jüngster Spross von Prinzessin Claire (37) und Prinz Félix (38), feiert an diesem Montag seinen sechsten Geburtstag.

Im Gegensatz zu seiner älteren Schwester, die in Luxemburg zur Welt kam, wurde Prinz Liam Henri Hartmut - so sein vollständiger Name - am 28. November 2016 in der Clinique Générale-Beaulieu in Genf geboren.

Ein offizielles Familienfoto aus dem Frühjahr 2017. Foto: Cour grand-ducale/Lola Velasco/LW-Archiv

Einer seiner letzten „großen Auftritte“ war 2020 die Taufe von Prinz Charles, dem ersten Kind von Erbgroßherzogin Stéphanie und Erbgroßherzog Guillaume. Und im gleichen Rahmen dürfte Prinz Liam auch demnächst wieder in Erscheinung treten: Denn das erbgroßherzogliche Paar erwartet im Frühling sein zweites Kind. Wo und wie genau der kleine Prinz seinen Geburtstag feiert, ist nicht bekannt.

