Fleißiger Schüler, ambitionierter Sportler und großer Bücherwurm: Der älteste Sohn von Prinz Louis und Tessy Antony de Nassau wird 14 Jahre alt.

Prinz Gabriel feiert Geburtstag

Michael JUCHMES

Prinz Gabriel Michael Louis Ronny de Nassau, ältester Sohn von Prinz Louis und Tessy Antony de Nassau, wird heute 14 Jahre alt. Er erblickte das Licht der Welt am 12. März 2006 in der Clinique des Grangettes in Chêne-Bougeries in der Nähe von Genf.

6 Gute Freunde - auch wenn es manchmal Streit gibt: Prinz Gabriel (l.) und Bruder Noah. Foto: privat

Gute Freunde - auch wenn es manchmal Streit gibt: Prinz Gabriel (l.) und Bruder Noah. Foto: privat Mit Bruder Noah auf dem Weg nach oben. Foto: privat Unterwegs in der Ferne mit Mutter Tessy und Bruder Noah. Foto: privat Prinz Gabriel spielt bereits seit einigen Jahren Gitarre. Foto: privat Keine Sportart ist vor dem jungen Prinzen sicher - etwa auch das Bogenschießen. Foto: privat Schnappschuss mit Mama. Foto: privat

Der junge Prinz lebt derzeit mit Mutter Tessy und seinem zwölfjährigen Bruder Noah in London. Prinz Gabriel ist, wie er jüngst „RTL“ in seinem allerersten Interview mit einer gleichaltrigen Nachwuchsreporterin verriet, ein fleißiger Schüler, dem eigentlich alle Fächer große Freude bereiten.

5 Immer zu Späßen bereit: Prinz Louis mit seinen beiden Söhnen Noah (l.) und Gabriel. Foto: Cour grand-ducale / H. Nagouchi

Immer zu Späßen bereit: Prinz Louis mit seinen beiden Söhnen Noah (l.) und Gabriel. Foto: Cour grand-ducale / H. Nagouchi 2016 - natürlich wollte Gabriel (l.) nicht die Feier zum 95. Geburtstag von Großherzog Jean, seinem Urgroßvater, verpassen. Foto: Cour grand-ducale / Guy Wolff Schnappschuss in brav mit Papa, Prinz Louis, und Bruder Noah (r.). Foto: Cour grand-ducale 2019 - ein schwerer Gang für die gesamt Familie: Prinz Gabriel (l.) vor der Kathedrale beim Staatsbegräbnis von Großherzog Jean. Foto: Guy Jallay 2016 - Gruppenfoto mit dem heutigen Kardinal Jean-Claude Hollerich: Kommunion von Bruder Noah. Foto: Cour grand-ducale / Olivier Polet

In seiner Freizeit liest er gerne Bücher mit Abenteuer- und Mystery-Geschichten und treibt Sport. Den Beweis dazu lieferte seine Mutter jüngst bei Instagram: Tessy Antony de Nassau verbrachte mit ihren Söhnen die „half term“-Schulferien im verschneiten US-Bundesstaat Colorado, wo man natürlich auch die Skipisten unsicher machte.

Die stolze Mama postete ein kleines Video, das Prinz Gabriel beim Skifahren zeigt. Er sei in „seinem Element“, kommentierte Tessy die Aufnahme.



5 2011 - Fototermin auf Schloss Berg: Prinz Gabriel (Mitte) mit Bruder Noah (vorne) und seinen Onkeln, Erbgroßherzog Guillaume (l.) und Prince Sébastien. Foto: Guy Jallay

2011 - Fototermin auf Schloss Berg: Prinz Gabriel (Mitte) mit Bruder Noah (vorne) und seinen Onkeln, Erbgroßherzog Guillaume (l.) und Prince Sébastien. Foto: Guy Jallay 2014 - Kommunion von Prinz Gabriel - Familienfoto mit Vater Louis, Mutter Tessy und Prinz Noah. Foto: LW-Archiv 2014 - Auftritt der kleinen Prinzen beim "Coupe Prince Louis" in Monnerich. Foto: Guy Jallay 2014 - ein aufregender Moment für Prinz Gabriel war seine Erstkommunion. Foto: Cour grand-ducale / Olivier Polet 2014 - Prinz Gabriel (Mitte) beim "Coupe Prince Louis" in Monnerich. Foto: Guy Jallay

Ein weiteres Hobby des Prinzen ist Kochen. „Mein Bruder mag meinen French Toast“, sagte Gabriel im RTL-Interview. Wobei er eigentlich alles kochen könne – gerne auch für seine Eltern, die dabei entspannt zuschauen dürfen. Nach seinem Schulabschluss, so erklärte er der Nachwuchsreporterin, wolle er jedoch nicht Koch, sondern vielleicht Tierarzt oder Arzt werden.

5 2008 - bei der Oktave wird Prinz Gabriel von seiner Tante, Prinzessin Alexandra, und seiner Großmutter, Großherzogin Maria Teresa, betreut. Foto: Serge Waldbillig

2008 - bei der Oktave wird Prinz Gabriel von seiner Tante, Prinzessin Alexandra, und seiner Großmutter, Großherzogin Maria Teresa, betreut. Foto: Serge Waldbillig 2011 - da muss die Mama ran: Prinz Gabriel in den Armen seiner Mutter Tessy. Foto: Guy Jallay 2009 - Großeltern, Eltern und die Kinder - Prinz Gabriel mit seiner Familie. Foto: Cour grand-ducale / Carlo Hommel 2006 - kleiner Mann ganz schick: auf dem Arm von Großherzogin Maria Teresa bei der Hochzeit seiner Eltern in Gilsdorf. Foto: Serge Waldbillig 2006 - die stolzen Eltern präsentieren den jungen Prinzen Gabriel. Foto: Cour grand-ducale / Carlo Hommel