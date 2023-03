Video Prinz François und Erbgroßherzogin Stéphanie verlassen die Maternité Vor 59 Minuten aktualisiert Auf geht es in Richtung Schloss Fischbach: Das großherzogliche Paar zeigte sich am Donnerstagmittag vor dem Krankenhaus mit seinem Baby François und dessen Bruder Charles.

Von Sebastian Weisbrodt (Text) und Christophe Olinger (Video)

Drei Tage nach seiner Geburt darf Prinz François nun endlich sein neues Zuhause kennenlernen: Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau Stéphanie verließen gemeinsam mit ihrem Neugeborenen und dessen Bruder Charles an diesem Donnerstag, gegen 12 Uhr, die Maternité des Centre Hospitalier in Luxemburg-Stadt, die nach der Ururgroßmutter der Kinder (Großherzogin Charlotte, 1896–1985) benannt ist.



Die ersten offiziellen Fotos von Prinz François Zwei Tage nach der Geburt des zweiten Sohnes von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie sorgen die ersten Bilder des Nesthäkchens für Verzücken.

Die stolzen Eltern fanden dabei einen kurzen Moment, um ihren süßen Wonneproppen der Presse vorzustellen - und den Anwesenden für die vielen Glückwünsche zu danken, die sie erhalten haben. Erbgroßherzogin Stéphanie trug den kleinen Prinzen sicher eingewickelt und mit einer Mütze vor Wind und Kälte geschützt auf dem Arm. Guillaume war dagegen damit beschäftigt, den großen Bruder Charles zu bändigen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Die kleine Familie verlässt das Krankenhaus. Foto: Luxemburger Wort

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die kleine Familie verlässt das Krankenhaus. Foto: Luxemburger Wort Das Krankenhauspersonal sagt „Äddi!“. Foto: Christophe Olinger Einmal lächeln bitte! Der kleine Wonneproppen ruht sich lieber noch ein wenig aus. Foto: Luxemburger Wort Erbgroßherzogin Stéphanie will ihren Wonneproppen gar nicht loslassen. Foto: Christophe Olinger Mutter Stéphanie und Vater Guillaume strahlen vor Glück. Foto: Luxemburger Wort Prinz Charles (r.) möchte seinen kleinen Bruder gerne kennenlernen. Foto: Christophe Olinger Nach wenigen Sekunden war die Show vorbei: Die Familie fährt in einem Minivan in Richtung Glück. Foto: Luxemburger Wort

Dieser war zuvor bereits fröhlich in das Gebäude gehopst: Er konnte es scheinbar kaum erwarten, seinem neuen Bruder endlich das gemeinsame Zuhause zu zeigen. Gemeinsam mit seinem großen Bruder, der am 10. Mai 2020 in der gleichen Geburtsstation das Licht der Welt erblickte, wird der kleine Prinz François jetzt auf Schloss Fischbach aufwachsen – wie bereits sein Vater und auch sein Großvater, Großherzog Henri. Wie Erbgroßherzog Guillaume in der Vergangenheit schon zu Protokoll gab, sei das Schloss „für ein Kind ein magischer Ort“.

Armee begrüßt Prinz François mit 21 Salutschüssen Die Geburt des zweiten Kindes des erbgroßherzoglichen Paares wurde am Montag mit einer Ehrensalve von der ehemaligen Festungsanlage verkündet.

Fotos im Strampler

Erst am Mittwoch, dem 29. März, hatte der Hof erste Bilder des neusten Familienmitglieds veröffentlicht. Darauf zu sehen sind François in einem weißen Strampler mit Streifendetail sowie seine Eltern, die von ihrem zweiten Kind sichtlich verzückt sind.



In der Thronfolge wird Prinz François Henri Luis Marie Guillaume, so der volle Name des royalen Sprosses, nach Erbgroßherzog Guillaume und Brüderchen „Charel“ den dritten Platz einnehmen. Er wird also gewissermaßen als Stellvertreter seines Bruders fungieren.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

In einem Video hatte Erbgroßherzog Guillaume bereits am Dienstag über die Geburt gesprochen. Diese sei laut Aussage des 41-Jährigen „ganz gut verlaufen“. Der Thronfolger strahlte sichtlich über beide Ohren.

Auch einen Einblick in das großherzogliche Familienleben bot das Video: „Mein Vater - ganz lieb - ist direkt zu uns nach Hause gefahren, um Charles abzuholen“, fügte Guillaume hinzu, der sich ebenfalls im Video beim Klinikpersonal bedankte. Sein erstgeborener Sohn hätte daraufhin den ganzen Tag mit seinen Großeltern - Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa - verbracht und hätte später dann auch ganz begeistert das neue Familienmitglied in Empfang genommen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.