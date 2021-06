Der Bruder von Erbgroßherzog Guillaume wird am Donnerstag 37 Jahre alt - und ist mit seinen verschiedenen Tätigkeiten breit aufgestellt.

Prinz Félix feiert seinen 37. Geburtstag

Der Bruder von Erbgroßherzog Guillaume wird am Donnerstag 37 Jahre alt - und ist mit seinen verschiedenen Tätigkeiten breit aufgestellt.

(LW) - Félix von Luxemburg, das zweitälteste Kind von Großherzog Henri und Großherzogin Maria-Teresa, wird heute 37 Jahre alt. Prinz Félix Léopold Marie Guillaume, Prinz von Luxemburg, Prinz zu Nassau, Prinz von Bourbon-Parme - so der offizielle Name - wurde am 3. Juni 1984 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte geboren.

Am 21. September 2013 heiratete der Prinz in der Basilika Sainte Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume in Frankreich die gebürtige Deutsche Claire Lademacher und verhalf ihr damit ebenfalls zu einer königlichen Anrede: Sie trägt seither den Titel Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Claire von Luxemburg, Prinzessin zu Nassau.



An der Universität Regina Apostolorum in Rom schloss der Prinz ebenfalls 2013 sein Bioethik-Studium ab und übernahm im selben Jahr gemeinsam mit seiner Frau die Leitung des Weinguts Château les Crostes in Lorgues in Südfrankreich. Doch nicht nur als Weingutsbesitzer sind die beiden aktiv: 2016 gründeten Félix und Claire mit einem befreundeten Paar die Marke Young Empire, ein Unternehmen, das unter anderem Kinderbekleidung vertreibt.

Privat mag es der Prinz gerne sportlich: Zu seinen Hobbys zählen laut offiziellen Angaben des Hofes Tennis und Golf, Fallschirmspringen, Kite-Surfen und Wasserski sowie verschiedene Wintersportarten. Sein Interesse für Sport spiegelt sich auch in seinen offiziellen Aktivitäten wider. Er ist seit 2003 Schirmherr des Fallschirmsportverbandes Cercle Para Luxembourg/Fédération aéronautique luxembourgeoise (FAL) sowie seit 2005 Schirmherr des Luxemburger Basketballverbands (FLBB).

Nach Aufenthalten in Rom, Genf und Frankreich hat es Prinz Félix und seine Frau nach Frankfurt verschlagen, wo das Paar seit 2018 gemeinsam mit den Kindern, Prinzessin Amalia und Prinz Liam, lebt. Prinzessin Amalia darf übrigens bereits wenige Tage nach ihrem Vater die Kerzen auf der Geburtstagstorte auspusten: Sie wird am 15. Juni sieben Jahre alt.

