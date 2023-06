Dank Prinz François ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der zweitgeborene Sohn von Großherzog Henri seinen 39. Ehrentag heute in Luxemburg begeht.

Happy Birthday

Prinz Félix feiert Geburtstag

(nr) - Scharfsinnig, gesellig, unternehmungslustig und lebensbejahend, aber auch tendenziell ungeduldig und stur – glaubt man den Lehren der Astrologie machen diese Eigenschaften den Charakter des im Sternzeichen Zwilling geborenen Prinz Félix aus. Der zweitälteste Sohn des großherzoglichen Paares kam am 3. Juni 1984 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte zur Welt. Benannt wurde er nach seinem Urgroßvater, Prinz Félix von Bourbon-Parma, dem Ehemann von Großherzogin Charlotte.

um weitere Bilder zu sehen. Ende April nahm Prinz Félix mit Prinzessin Claire - hier zu sehen an der Seite von Großherzogin Maria Teresa - an der standesamtlichen Hochzeit seiner kleinen Schwester Alexandra in Luxemburg-Stadt teil. Foto: Anouk Antony Eine Woche später führten die Hochzeitsfeierlichkeiten von Prinzessin Alexandra Prinz Félix und seine Familie nach Bormes-les-Mimosas. Foto: Marc Wilwert

Wie der studierte Bioethiker, der seit 2013 das Weingut Château Les Crostes im südfranzösischen Lorgues betreibt und nebenbei Start-ups berät, seinen Ehrentag feiert, ist nicht bekannt. In Anbetracht der Tatsache, dass er zwei kleine Kinder hat – Prinzessin Amalia (8) und Prinz Liam (6) – sollten aber zumindest eine Geburtstagstorte und ein paar Luftballons für den Ehemann von Prinzessin Claire rausspringen.

Eventuell kann Prinz Félix sogar mit seinen Eltern und Geschwistern auf seine 39 Lebensjahre anstoßen. Immerhin steht am Samstagnachmittag die Taufe von Prinz François, dem jüngsten Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie, auf der großherzoglichen Agenda. Gut möglich, dass zu diesem Anlass auch Prinz Félix samt Familie in Fischbach verweilen wird. Das letzte Mal, dass sie alle bei einem offiziellen Termin im Großherzogtum dabei waren, ist gar nicht so lange her: Bei der Abschlusszeremonie der Oktave begleiteten sie Mitte Mai Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa.

um weitere Bilder zu sehen. Prinz Félix und Prinzessin Claire zeigten sich nach der Abschlusszeremonie der Oktave mit ihren Kindern Amalia und Liam auf dem Balkon des großherzoglichen Palastes. Foto: Laurent Blum Die Familie auf dem Weg zum Palais. Foto: Laurent Blum





