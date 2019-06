Der Bruder von Erbgroßherzog Guillaume wird am Montag 35 Jahre alt. Félix lebt mit seiner Familie mittlerweile in Deutschland.

Prinz Félix feiert 35. Geburtstag

(jt) - Prinz Félix, zweitältester Sohn von Großherzog Henri und Großherzog Maria Teresa, wird am Montag 35 Jahre alt. Prinz Félix Léopold Marie Guillaume wurde am 3. Juni 1984 in Luxemburg-Stadt geboren. 2013 heiratete Félix die aus Deutschland stammende Claire Lademacher, die er während seines Studiums am Collège Alpin International Beau Soleil in der Schweiz kennengelernt hatte.

Das Paar hat zwei Kinder, Amalia (*2014) und Liam (*2016), und lebt in Deutschland. Seit 2013 führen Félix und Claire gemeinsam den Winzerbetrieb Château les Crostes im südfranzösischen Lorgues.