In Gedenken an Großherzog Jean wurden in Fischbach Bäume gepflanzt. Das jüngste Mitglied der großherzoglichen Familie war mit von der Partie.

Prinz Charles hilft beim Bäumepflanzen in Fischbach

In Gedenken an Großherzog Jean wurden in Fischbach Bäume gepflanzt. Das jüngste Mitglied der großherzoglichen Familie war mit von der Partie.

(SC) - Die ersten frühlingshaften Tage des Jahres verbrachte Prinz Charles, Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Frau Stéphanie, an der frischen Luft - in den Fußstapfen seines Urgroßvaters.

Am Dienstag wäre Großherzog Jean 100 Jahre alt geworden Großherzog Jean übte sein Amt als Staatschef Luxemburgs mit Diskretion und Takt aus. Vor 100 Jahren erblickte er das Licht der Welt.

Zu Ehren des verstorbenen Großherzogs Jean pflanzte die kleine Familie zusammen mit zwei Kindern aus Fischbach drei neue Bäume in dem nach dem ehemaligen Staatschef benannten Obstgarten ein.

Insgesamt wurden dort auf Initiative der Natur- und Waldverwaltung 98 Bäume verpflanzt. Die Gemeinde pflegt das Areal. Die Schaufel schwang bei der Baumpflanzaktion Erbgroßherzog Guillaume - Prinz Charles beobachtete das Geschehen mit Mutter Stéphanie aus nächster Nähe.

Großherzog Jean war zeitlebens ein großer Freund der Natur. An den Baumpflanzaktion der Gemeinde nahm der Großherzog, auch nach Abgabe seines Amtes an Sohn Henri im Jahr 2000, regelmäßig teil - zuletzt im März 2019, rund einen Monat vor seinem Tod im Alter von 98 Jahren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.