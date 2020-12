Mit seinen sieben Monaten scheint der junge Prinz Charles von Weihnachten bereits vollauf begeistert zu sein. Das erbgroßherzogliche Paar teilte am Sonntag neue Fotos ihres Sohnes.

Panorama 9

Prinz Charles feiert sein erstes Weihnachtsfest

Mit seinen sieben Monaten scheint der junge Prinz Charles von Weihnachten bereits vollauf begeistert zu sein. Das erbgroßherzogliche Paar teilte am Sonntag neue Fotos ihres Sohnes.

(SC) - Fasziniert blickt der jüngste Thronfolger der großherzoglichen Familie, Prinz Charles, auf die glitzernden und leuchtenden Ornamente am Weihnachtsbaum seiner Eltern.

Le Grand-Duc héritier, la Grande-Duchesse héritière et le Prince Charles vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et profitent de la magie de ces instants en famille pour partager avec vous ces nouvelles photos.



© MGD / S.Margue pic.twitter.com/dqaGnbqo1R — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) December 20, 2020

Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau Stéphanie veröffentlichten am Sonntag Fotos von Charles erstem Weihnachtsfest und nutzten die Gelegenheit, den Einwohnern des Großherzogtums schöne Feiertage und ein fröhliches neues Jahr zu wünschen.



6 Foto: MGD / Sophie Margue

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: MGD / Sophie Margue Foto: MGD / Sophie Margue Foto: MGD / Sophie Margue Foto: MGD / Sophie Margue Foto: MGD / Sophie Margue Foto: MGD / Sophie Margue

Die letzten Fotos des kleinen Prinzen veröffentlichte der Hof pünktlich zum Nationalfeiertag. Die Aufnahmen zeigten Charles beim Nickerchen. In den am Sonntag veröffentlichten Fotos zeigte sich Charles hingegen putzmunter, etwa in Bommelmütze beim winterlichen Spaziergang mit den Eltern.

Prinz Charles: Mutter und Kind verlassen das Krankenhaus wohlauf Erbgroßherzogin Stéphanie und der kleine "Charel" konnten das Krankenhaus am Mittwochmittag verlassen. Wenig später traf Erbgroßherzog Guillaume am hauptstädtischen Standesamt ein, um die Geburt seines Sohnes einzutragen.

Prinz Charles erblickte am 10. Mai in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt das Licht der Welt und steht in der Thronfolge an zweiter Stelle - direkt hinter seinem Vater Guillaume.

Coronabedingt musste das erste Treffen mit seinen Großeltern Großherzog Henri und seiner Frau Maria Teresa virtuell stattfinden. Noch am Tag der Geburt sahen sie ihren Enkel zum ersten Mal via Skype.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Zu Nationalfeiertag veröffentlichte der großherzogliche Hof neue Fotos des kleinen Prinzen. Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zu Nationalfeiertag veröffentlichte der großherzogliche Hof neue Fotos des kleinen Prinzen. Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue Zu Nationalfeiertag veröffentlichte der großherzogliche Hof neue Fotos des kleinen Prinzen. Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue Zu Nationalfeiertag veröffentlichte der großherzogliche Hof neue Fotos des kleinen Prinzen. Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.