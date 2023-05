Partytime auf Schloss Fischbach: Der Thronfolger an zweiter Stelle darf sich an diesem 10. Mai auf Kuchen und Geschenke freuen.

Großherzoglicher Hof

Prinz Charles: Neue Fotos zum dritten Geburtstag

Partytime auf Schloss Fischbach: Der Thronfolger an zweiter Stelle darf sich an diesem 10. Mai auf Kuchen und Geschenke freuen.

(swe) – Prinz Charles, der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Gattin Stéphanie, wird an diesem 10. Mai stolze drei Jahre alt. Für den kleinen Prinzen, von dem der großherzogliche Hof auch nun wieder süße Fotos veröffentlicht hat, ist es der erste Geburtstag, bei dem er auf Verstärkung zählen kann. Denn seit der Geburt von Prinz François Ende März ist er ein großer Bruder.

Allzu lange wird es also nicht mehr dauern, bis die beiden an ihren Ehrenfesten für ordentlichen Wirbel auf Schloss Fischbach sorgen werden.

7 Papa, probier doch auch mal! Prinz Charles lässt Papa Guillaume auch einmal kosten. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey

um weitere Bilder zu sehen. Papa, probier doch auch mal! Prinz Charles lässt Papa Guillaume auch einmal kosten. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey We are family: das erbgroßherzogliche Paar und seine beiden Söhne Charles (r.) und François. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Beim Fotoshooting durfte sich Prinz Charles über einen Beerenkuchen hermachen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Frechdachs Charles bringt Mama Stéphanie (mit Bruder Prinz François im Arm) und Papa Guillaume zum Lachen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Ganz schön lecker! Prinz Charles lässt sich den Geburtstagsschmaus natürlich nicht entgehen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Wie groß der kleine Charles bereits geworden ist, können die Leserinnen und Leser auf den neuen Aufnahmen des jungen Prinzen sehen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Auch Prinz François ist auf den jüngst veröffentlichten Aufnahmen zu sehen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey

Prinz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, so sein voller Name, wurde vor drei Jahren per Kaiserschnitt in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg geboren und am 19. September 2020 in der Abtei Saint-Maurice von Clerf getauft. Die Paten sind Prinz Louis, der Bruder des Erbgroßherzogs, und Gräfin Gaëlle de Lannoy, die Schwester der Erbgroßherzogin.

Hinter seinem Vater ist Charles die Nummer zwei in der luxemburgischen Thronfolge und wird irgendwann Staatsoberhaupt des Großherzogtums werden.

Endlich zu viert: Prinz Charles und seine Eltern am Tag, an dem der neugeborene Prinz François das Krankenhaus verlassen und nach Hause durfte. Foto: Christophe Olinger





