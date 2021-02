Prinz Bernhard: Flinten, Hasen und uneheliche Kinder

Prinz Bernhard der Niederlande war ein Bonvivant, der sein Leben in vollen Zügen genoss. Jetzt wurden große Teile seines letzten Willens von der niederländischen Zeitschrift „Privé“ in einer 20 Seiten umfassenden Dokumentation veröffentlicht.

Prinz Bernhard der Niederlande war ein Bonvivant, der sein Leben in vollen Zügen genoss. Jetzt wurden große Teile seines letzten Willens von der niederländischen Zeitschrift „Privé“ in einer 20 Seiten umfassenden Dokumentation veröffentlicht.

Von Helmut Hetzel (Den Haag)

Das Testament von Prinz Bernhard der Niederlande (1911-2004) liest sich wie eine kleine aber feine Autobiografie. Prinz Bernhard beschreibt darin akribisch, wer was von seinem Nachlass erhalten soll und wer so gut wie leer – oder schlimmer noch: ganz leer – ausgeht. So grübelte Prinz Bernhard beispielsweise lange darüber nach, welche Manschettenknöpfe er seinem britischen Freund Prinz Philipp aus seinem Nachlass schenken sollte.

Bis kurz vor seinem Tod am 1 ...