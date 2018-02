(mij) - Am Samstagabend gab es im Alvisse Parc Hôtel in Dommeldingen gleich zwei Gründe zu feiern: Die Tanzschule Mireille Roulling - ehemals Annette Kohner - feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag und veranstaltet bereits den 65. Premier Bal im Großherzogtum.

Rund 800 Gäste, darunter zahlreiche Debütanten und Debütantinnen, feierten ausgelassen und brachten das Tanzparkett für einige Stunden zum Beben.



Stargast des Abends war bei der diesjährigen Auflage die berühmte Profitänzerin Sarah Latton, die durch die deutsche Ausgabe des Formats "Let's Dance" auf sich aufmerksam machte.