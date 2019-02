Bereits zum 66. Mal findet an diesem Samstag der Premier Bal der Tanzschule Mireille Roulling (anc. Annette Kohner) in Dommeldingen statt. Ein Einblick in die letzte Trainingsstunde vor dem traditionsreichen Tag.

Premier Bal: Das Herz klopft im Dreivierteltakt

Bereits zum 66. Mal findet an diesem Samstag der Premier Bal der Tanzschule Mireille Roulling (anc. Annette Kohner) in Dommeldingen statt. Ein Einblick in die letzte Trainingsstunde vor dem traditionsreichen Tag.

Der komplette Raum scheint sich zu drehen wie eine Spieluhr im Großformat ...

