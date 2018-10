Am Freitag wurden in Esch/Belval die „FNR Awards 2018“ des Fonds National de la Recherche verliehen. Ausgezeichnet wurden Projekte und Veröffentlichungen, die in Luxemburg und international für Aufsehen sorgten.

Preisgekrönte Wissenschaft

von Birgit Pfaus-Ravida

Eric Finn Schaanning - Der kalkulierte Domino-Effekt FNR Award for Outstanding PhD Thesis Drohbriefe von Banken hat er für seine Entwicklung noch nicht bekommen, dafür einen Job beim Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) – und nun den „FNR-Award for outstanding PhD-Thesis“ ...

