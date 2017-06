(mth) - Der Präsident von Costa Rica ist offenbar nicht all zu empfindlich, was Insekten betrifft. Während eines Interviews am 15. Juni verschluckte Luis Guillermo Solis ohne besondere Gemütsregung ein Wespe und scherzte anschließend auch noch darüber.

Auf dem Video des Interviews, das bisher über 225.000 mal geteilt wurde, sieht man, wie Solis die Wespe zunächst verschluckt, dann aber einfach weiterredet. Anschließend kommentiert er den Zwischenfall mit den Worten "Ich habe sie soeben verschluckt", bevor er grinsend hinzufügt "das ist reines Eiweiß!". Na dann, guten Appetit!