Weihnachtlicher Waffenstillstand

Präsident Biden schmückt Weihnachtsbaum mit Trumps Foto

Neben zahlreichen Tannenbäumen, Girlanden und Kränzen ist auch ein Foto von Donald Trump zu finden. Ein weihnachtliches Friedensangebot?

(jwi/dpa) – Es weihnachtet im Weißen Haus: Die US-Regierungszentrale in Washington ist mit 41 Tannenbäumen, zahlreichen Girlanden, Kränzen und Zehntausenden Lichtern geschmückt worden. Und dazwischen: Ex-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania, eingerahmt am Weihnachtsbaum, wie verschiedene US-Medien berichten.

Der weihnachtliche Waffenstillstand stehe laut Medienberichte im Gegensatz zu der erbitterten Beziehung zwischen den Trumps und den Bidens. Beide Politiker hatten sich einen erbitterten Wahlkampf geliefert. Trump hat bis heute seine Niederlage nicht akzeptiert. Er wittert Wahlbetrug und hat das Ergebnis durch alle Instanzen juristisch angefochten.

Auch weitere Schnappschüsse unter anderem der Obamas, der Familien der beiden Präsidenten Bush, der Reagans und der Carters sind im State Dining Room zu finden. Ebenfalls die Demokraten Bill und Hillary Clinton haben einen Platz am Weihnachtsbaum des Präsidenten.

Die Weihnachtsdekoration am Gebäude und im Weißen Haus sei innerhalb einer Woche von mehr als 100 Freiwilligen angebracht worden. Die Dekoration steht in diesem Jahr unter dem Motto „Geschenke, die von Herzen kommen“, wie das Büro von First Lady Jill Biden am Montag mitteilte.

