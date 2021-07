Beim „Luxembourg Polo International“-Turnier versuchen die Teilnehmer den „Coupe du Grand Duc“ oder den „Gold Cup“ zu ergattern.

Panorama 6

Polo-Turnier in Merl

Herausforderung für Pferd und Reiter

Beim „Luxembourg Polo International“-Turnier versuchen die Teilnehmer den „Coupe du Grand Duc“ oder den „Gold Cup“ zu ergattern.

(Sch) - An diesem Wochenende organisiert der „Polo Club Luxembourg“ bereits zum achten Mal das „Luxembourg Polo International“-Turnier in Merl. 30 Spieler aus verschiedenen Nationen treten dabei in sechs Gruppen gegeneinander an – begonnen hat das Turnier bereits am Freitagmittag. Den Teilnehmern stehen rund 100 Pferde zur Verfügung, mit deren Hilfe sie versuchen, eine der beiden Trophäen zu ergattern – den „Coupe du Grand Duc“ oder den „Gold Cup“.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Am Wochenende findet in Merl das Polo-Turnier des "Polo Club Luxembourg" statt Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Am Wochenende findet in Merl das Polo-Turnier des "Polo Club Luxembourg" statt Foto: Guy Jallay Am Wochenende findet in Merl das Polo-Turnier des "Polo Club Luxembourg" statt Foto: Guy Jallay Am Wochenende findet in Merl das Polo-Turnier des "Polo Club Luxembourg" statt Foto: Guy Jallay Am Wochenende findet in Merl das Polo-Turnier des "Polo Club Luxembourg" statt Foto: Guy Jallay Am Wochenende findet in Merl das Polo-Turnier des "Polo Club Luxembourg" statt Foto: Guy Jallay Am Wochenende findet in Merl das Polo-Turnier des "Polo Club Luxembourg" statt Foto: Guy Jallay

Der Luxemburger Polo-Club existiert bereits seit 2004. Dank der Anlage auf der „Ecurie de la Petrusse“ sind sowohl im Winter als auch im Sommer Training und Turniere möglich. Der Polo-Club betreibt auch die „Ecole Nationale de Polo du Luxembourg“, bei der sich interessierte Anfänger mit oder ohne Erfahrung im Reiten melden können.





Berühmtes Buskaschi-Pferd in Afghanistan vergiftet Nach dem Tod des Pferdes haben Ärzte im Magentrakt des Tieres Gift festgestellt, erklärte der Besitzer am Montag.

Das Turnier unterliegt den aktuell geltenden Hygienemaßnahmen, Besucher müssen einen negativen Test oder einen Impfnachweis vorweisen. Tickets sind online für 20 Euro oder vor Ort für 30 Euro erhältlich.

Weitere Informationen: www.poloclubluxembourg.com

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.